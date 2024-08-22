41.03 / 41.56 45.57 / 46.26
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Вчіть українську і не тільки: чому скласти іспит для отримання прав буде складніше

19:42 22 серпня 2024
Практична частина

Не встигли водії порадіти відкликанню у Раді законопроєкту про 15-відсотковий військовий збір на першу реєстрацію автомобіля, як перед автомобілістами постала ще одна важлива новина: скласти іспит при отриманні прав буде складніше.

Справа в тому, що Міністерство внутрішніх справ розробило законопроєкт, спрямований на посилення контролю за складанням теоретичних і практичних іспитів на водіння. Зміни торкнуться обох частин іспиту, підвищуючи вимоги та забезпечуючи рівні умови для всіх кандидатів, говориться у повідомленні на сайті міністерства.

Зокрема, для складання теоретичного іспиту пропонується обов’язкове використання державної мови, а також заборона на будь-яку взаємодію між екзаменатором та кандидатом під час тестування. Іспит буде проводитися у формі комп’ютерного тестування, що гарантує рівні умови для всіх учасників, а також унеможливить використання сторонніх джерел інформації.

Практичний іспит також зазнає змін: законопроєкт передбачає обов’язкове встановлення в автомобілі технічних засобів контролю, таких як фото-, відео- та аудіотехніка. Після завершення іспиту кандидат у водії та екзаменатор повинні будуть ознайомитися з результатами та підписати екзаменаційний аркуш.

РЕКЛАМА

«Представники МВС переконані, що реалізація цього законопроєкту оптимізує процедури складання іспитів у сервісних центрах, забезпечивши чесні та прозорі умови для всіх, хто хоче отримати водійське посвідчення», — вважають у відомстві.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як «умільці» в сервісних центрах винаходять способи заробляти по 20 тисяч грн за 20 хвилин, фактично одопомагаючи водіям «купити» водійські права.

РЕКЛАМА

9

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

перець

Фаршировані перці по-турецьки: готуються без м’яса, а виходять ще смачнішими

зодіак

Водоліям — «Туз Пентаклів», Терезам — «Лицар Мечів», а Скорпіонам — «Місяць»: Таро-прогноз на четвер, 22 серпня

томати

Помідори «Красна дівиця» від Наталїї Калніної: розсіл випивається швидше, ніж з’їдаються томати

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми

«Ганьба!»: експерт розчарований заявою Меган Маркл про принцесу Лілібет

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту