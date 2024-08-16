Заробляють по 20 тисяч грн за 20 хвилин: стала відомою схема купівлі водійських прав у сервісних центрах

В останні кілька років в Україні намагаються впроваджувати нові правила отримання водійських прав, які начебто повинні допомогти боротися з корупцією. Зокрема, тепер учні можуть самостійно готуватися до теоретичного іспиту, а практичні іспити проходять під пильним наглядом камер, що фіксують кожен крок.

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Такі зміни повинні були зробити процес чеснішим та прозорішим. Однак, корупційні схеми не зникли повністю, а лише адаптувалися до нових умов. Тепер «рішали» діють більш пасивно, надаючи мінімальну допомогу за значні гроші, пише «Телеграф».

Інструктор, який побажав залишитися анонімним, розповів журналістам, що «рішали» біля сервісних центрів досі активні. Хоча тепер вони не можуть втручатися в теоретичний іспит, оскільки всі класи обладнані камерами, вони все ще мають способи впливати на результати практичного іспиту.

На практичних іспитах, зйомка тепер фіксує не тільки учня, але і пасажира на передньому сидінні, щоб уникнути підміни водія. Раніше екзаменатор міг «не помічати», коли треті особи натискали на педалі замість учня, тепер же це виключено.

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Однак, нові схеми передбачають, що екзаменатори просто ігнорують помилки учнів. Наприклад, учень може рухатися на першій передачі зі швидкістю 15 км/год протягом усіх 20 хвилин іспиту, а екзаменатор «не помітить», чи тримає він смугу.

Навіть з такою схемою учень не завжди може скласти іспит з першого разу. Іноді екзаменатори спеціально організовують дві спроби, щоб не викликати підозр. Відомий київський сервісний центр № 8042 на вулиці Мрії, 19 є прикладом такого «бізнесу», де ціна питання може сягати 20 тисяч гривень.

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Раніше в Києві затримали трьох працівників приватних автошкіл та співробітника одного з територіальних сервісних центрів МВС, які за гроші допомагали складати практичні іспити водіям.

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