Автомобілісти можуть зітхнути з полегшенням: у Раді відкликали важливий для них законопроєкт

Народні обранці, які часто підходять до вирішення проблемних питань дуже просто — наприклад, за рахунок підвищення податків. Так, щоб покрити дефіцит бюджету, депутати подали на розгляд парламенту резонансний законопроєкт № 11416 про введення 15-відсоткового військового збору на першу реєстрацію автомобілів.

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На щастя, найближчим часом цей документ не буде ухвалено Верховною Радою, пише профільне автовидання.

Автори ініціативи пояснювали необхідність її ухвалення тим, що новий закон дасть змогу поповнити бюджет. У Мінфіні цей збір назвали «податком на розкіш», заявляючи, що купівля нового автомобіля у воєнний час не має бути першочерговою необхідністю українців, а тому вони мають «поділитися» з державою.

Але коли законопроєкт тільки з'явився на сайті Ради, то викликав обурення серед автоімпортерів та дилерів, які вважали, що ініціатива знищить ринок імпортних авто. Їхнє занепокоєння підтримали впливові особи, зокрема спеціальний представник США з питань економічного відновлення в Україні Пенні Прітцкер.

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У липні чутки про загрозливе підвищення податків призвели до різкого зростання продажів нових автомобілів (на 20%), і деякі дилерські центри розпродали свої запаси в очікуванні запропонованого податку.

Українська лізингова асоціація також закликала Кабінет міністрів і профільний парламентський комітет переглянути збиткові моменти законопроєкту, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу в умовах воєнного стану.

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Початкові обговорення дали незначний прогрес, але аргументи автомобільного сектора почали резонувати з законодавцями. Асоціація автоімпортерів та дилерів (ВААІД) організувала зустрічі з ключовими посадовцями, зокрема головою парламентського комітету Данилом Гетманцевим та заступником міністра фінансів Світланою Воробей.

Автоімпортери повторили свою позицію проти військового збору, прагнучи продемонструвати негативні наслідки такої політики. Цього разу їхні зусилля були зустрінуті більш сприйнятливою аудиторією, хоча Міністерство фінансів залишило інший погляд на автомобільний ринок.

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Станом на вечір п’ятниці, 16 серпня, законопроєкт зняли з порядку денного найближчих сесій. Переважна точка зору припускає, що загальне підвищення ПДВ до 23% було б більш справедливим замість цільового підвищення податків. Хоча такий підхід може збільшити ціни на транспортні засоби та інші товари, очікується, що він однаково вплине на всіх учасників ринку, уникаючи дискримінації.

Раніше ми писали про те, які популярні марки автомобілів вже не будуть випускати у 2025 році.

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