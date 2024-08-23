ЗСУ відступили під Покровськом, перейшли в контратаку на Харківщині та просуваються у Курській області (відео)

В Інституті вивчення війни зазначають, що, ймовірно, на найгарячішій ділянці фронту — на Покровському напрямку, де точаться запеклі бої, просування росіян спонукало українців відступити з обмежених позицій на південний схід від Покровська.

ВІДЕО ДНЯ

У звіті аналітиків ISW підкреслюється, що окупаційна армія не змогла досягти «очевидної мети з тактичного оточення українських сил у цьому районі».

«Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що російські війська нещодавно захопили Птиче (на південний схід від Покровська) і просунулися далі на південь від населеного пункту. В ISW оцінюють, що це підтверджує російські заяви про те, що зс рф раніше захопили решту східного берега Карлівського водосховища. Проте недавнє просування росіян на південь і південний захід від траси Т-0511 (Очеретине — Гродівка) зрівняло російський виступ на схід і південний схід від Покровська замість того, щоб створити умови для тактичного оточення українських сил», — йдеться у звіті.

Аналітики наводять думку речника української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, який напередодні зазначав, що наступ росіянї спонукав українські сили до відходу, щоб вирівняти фронт і зберегти життя українському особовому складу. В ISW підкреслили, що не спостерігали поширення повідомлень про хаотичне відведення українських сил на Покровському напрямку, а відсутність швидких тактичних успіхів рф в цьому районі свідчить про те, що українським силам вдалося відійти з охоплених позицій протягом останніх тижнів.

РЕКЛАМА

Тим часом у 3-й окремій штурмовій бригаді офіційно заявили, що бійці ЗСУ наступають на Харківщині та повертають території. Зазначається, що 15 серпня внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два кілометри. Співідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.

«Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано», — заявив командир бригади, полковник Андрій Білецький.

РЕКЛАМА

В бригаді зазначають, що за чотири дні боїв ворог втратив близько 300 військовослужбовців, значна кількість техніки зс рф була знищена або уражена.

РЕКЛАМА

«Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу — штурмовики», — додав Білецький.

Інформацію про цю операцію ЗСУ раніше не розголошували з огляду на безпекові питання. Зазначається, що штурмові дії українських воїнів відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

А замкомандира бригади Максим Жорін в ефірі проєкту «Тема з Мосейчук» уточнював, що наступ розпочали у напрямку Борової на Харківщині і що ворога відтіснили на Куп'янсько — Сватівській ділянці фронту, де наразі тривають бої.

На цій ділянці фронту, звідки росіяни не стали відводити сили для участі у бойових діях на Курщині, ворог чинив сильний опір. Противник має в тому районі значний резерв і, за словами Жоріна, може «собі дозволити просто „пачками“ по 100 людей відправляти».

Тим часом у вечірньому зведенні про стан справ на Харківському напрямку в Генштабі ЗСУ зазначали наступне: «Російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Також, на визначених відтинках фронту, наші воїни проводили активні дії для покращення тактичного положення. Сьогодні (22 серпня. — Авт.) українські захисники на Харківському напрямку ліквідувати та поранили 69 загарбників, знищили танк, три артилерійських системи, 63 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та чотири — спеціальної техніки. Окрім того, пошкоджено сім артсистем, одну РСЗВ, три автомобіля та дві одиниці спецтехніки окупантів».

Є просування українських військ і на прикордонній з Сумщиною Курській області росії. В Інституті вивчення війни, які моніторять ситуацію, зазначали, що ЗСУ продовжують наступальні дії, просуваючись по всьому виступу в Курській області, незважаючи на опір російських військ. З посиланням на геолокаційні кадри констатується, що ЗСУ досягли успіху, зокрема, в Комарівці, Семенівці та Руській Конопельці (на схід від Суджі). Російські джерела, у свою чергу, пишуть про спроби відбити українські атаки, зокрема в районі Нечаєва, Глушково, Коренєво, Суджі та Білово. Також повідомляється про спробу українських сил провести розвідку боєм на Брянщині, яку нібито відбили російські війська.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючі операцію на Курщині, зазначав, що «у визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт» і що є «поповнення обмінного фонду». За його словами, на Сумщині після початку Курської операції спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

30

Читайте нас у Facebook