«Не треба заважати військовим виконувати свої задачі»: офіцер про ситуацію на Покровському напрямку

Ворог все ближче просувається до Покровська, але все не так просто. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, який вже коментував перебіг подій на Покровському напрямку, переконаний, що на даному напрямку окупантів чекатиме неприємна несподіванка.

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«На напрямку Новогродівки у росіян певні успіхи, вони хочуть прорватися на трасу Покровськ-Карлівка поблизу Миколаївки. Це найбільш небезпечна ділянка на Покровському напрямку, проте ворога на цьому напрямку очікує несподіванка».

Цехоцький додав, що це його думка, і він її підтверджує тим, що українські командири повністю віддаються своїй роботі та передбачають всі можливі сценарії.

«Якщо ми бачимо хоч одного окупанта, по ньому наноситься вогневе ураження, щоб не давати можливості створювати небезпеку поруч з нами. Ми можемо відступити, віддати якийсь маленький населений пункт чи програти маленький бій, але головна задача — виграти війну. Не треба заважати військовим виконувати свої задачі. Коли адміністрація закликає до евакуації, треба своєчасно це робити».

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку військового про ситуацію на Покровському напрямку: «Треба тверезо оцінювати ситуацію, бо потім буде боляче».

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