Поповнення «обмінного фону» та ще один населений пункт під контролем: Сирський доповів Зеленському про ситуацію на Курщині

Президент України Володимир Зеленський, після того, як провів нараду в Дніпрі, відвідав прикордонні території Сумської області.

Очільник держави зібрав нараду з головкомом ЗСУ Олександром Сирським та начальником Сумської ОВА Володимиром Артюхом.

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Про це він написав у соціальній мережі.

Генерал Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема про найскладніші ділянки. Він також повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках та про Курську операцію ЗСУ.

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«У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду», — сказав він.

Голова Сумської ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Зазначається, що спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних.

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«Окрема увага — координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області», — зазначив Зеленський.

Зазначимо, що 6 серпня росіяни поскаржилися на прорив кордону у Курській області. Російська влада намагалася применшити хід бойових дій. Втім, у мережі публікували відео українських військових з російських населених пунктів. Через тиждень після прориву Сили оборони підтвердили, що проводять наступальну операцію. ЗСУ вдалося взяти під контроль місто Суджа, де знаходяться газовимірювальна станція, через яку йде транзит російського газу в Європу.

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, українські сили просунулися від 28 до 35 км вглиб оборони ворога у Курській області. Також Україна створила у Курській області військову комендатуру та планує відкрити гуманітарний коридор.

Разом з тим військові експерти зазначають, що ефекти несподіванки для російських військових вже минув. Тепер ЗСУ змушені переходити на Курщині від наступу до оборони.

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