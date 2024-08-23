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«Розвінчає міфи»: Валентина Хамайко стала ведучою документального детективу

10:55 24 серпня 2024
Валентина Хамайко

Популярна акторка та інфлюєнсерка Валентина Хамайко стане ведучою нового документального детектива про сучасну українську медицину. За словами продюсерів, проєкт «Анатомія дива» — це надихаючі історії зцілень, успішні медичні кейси та українських лікарів, які творять справжні дива.

Кожен випуск — реконструкція реальних ситуацій, у які іноді потрапляють пацієнти, у фіналі — врятоване життя. Відомо, що Валентина Хамайко отримала освіту у Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця за фахом провізор.

«Щоденна робота лікаря складна і багатогранна, — розказала Валентина, представляючи проєкт. — Сподіваємося, що наш проєкт спонукатиме глядачів дбати про своє здоров’я, познайомить їх з талановитими українськими лікарями, сучасними науковими дослідженнями, розвінчає застарілі міфи та продемонструє, на що здатна наша медицина, незважаючи на те, що вже майже 3 роки країна живе в умовах повномасштабного вторгнення».

Нагадаємо, нещодавно Валентина Хамайко офіційно розписалася з батьком своїх дітей.

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