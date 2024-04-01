«Мене зламало всередині»: популярна телеведуча розповіла про сеанси у психолога

Відома телеведуча Валентина Хамайко, яка розпочала зйомки у новому проєкті, згадала про тяжкий час для її родини. Відомо, що чоловік Валентини Андрій Оністрат служить у лавах ЗСУ. Він воював разом із сином від першого шлюбу, який загинув у бою. Хамайко каже, що період, коли її чоловік повернувся з фронту, був для неї найтяжчим.

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«Я вчилася приймати ситуацію такою, яка вона є, — поділилася спогадами Валентина в проєкті „Пісня мого життя“. - В той момент на війни було двоє людей з нашої родини: чоловік та його старший син від першого шлюбу. Я розуміла, що наслідки можуть бути різними. Через рік, в червні чоловік був у Вугледарі разом із сином, і на жаль, додому з позиції він повернувся вже сам. Його син загинув під час виконання бойового завдання. Андрій продовжував служити ще декілька місяців, і одного разу я зловила себе на думці, що він перестав розмовляти. Просто дзвонив і мовчав у трубку. Згодом чоловік перевівся до Києва і зараз несе службу вже тут».

Ведуча також додала, що перший місяць, коли її чоловік повернувся з позицій, був для їхньої родини дуже важким.

«Перший місяць був дуже важким, — сказала Хамайко. — Я розуміла, що любов є між нами, але тої людини, якою мій чоловік пішов на фронт два роки тому, вже немає. Йому була потрібна психологічна допомога після великої втрати, але коли ми перший раз пішли на зустріч до психолога і він запитав чоловіка „чи є у вас якісь проблеми, що вас турбують“, той відповів: у мене ніяких проблем немає. Це мене зламало всередині, адже я не знала, як вилікувати це розбите серце. Він повернувся з фронту з цілими руками, ногами, але зі скаліченими серцем. Хочу сказати, що кожна людина, яка повернеться додому буде відчувати те ж саме, і ця боротьба буде продовжуватися. Дружинам, дітям потрібно тримати любов біля серця і ставати провідником, аби адаптувати військових до життя».

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