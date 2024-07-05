Відома телеведуча офіційно розписалася з батьком своїх дітей

Ведуча «Сніданок з 1+1» Валентина Хамайко та батько її дітей, банкір, а нині військовий, Андрій Оністрат одружилися. Пара прожила разом 18 років і лише зараз вирішила офіційно зареєструвати шлюб в одному з Київських РАГСів.

ВІДЕО ДНЯ

«Коли ми почали лише зустрічатися, і у мене, і у Андрія був попередній життєвий досвід, — розповіла Валентина „1+1“. — Для нас розпис ніколи не був важливою точкою в житті. Нам було важливіше сформувати гармонійні стосунки. Ми настільки багато над цим працювали, що через 10 років спільного життя зрозуміли, що готові вінчатися. Бо у нас вже були діти і глибокі почуття один до одного».

Валентина Хамайко і Андрій Оністрат з молодшими дітьми

Але війна загострила всі моменти, пара пройшла складний шлях. І все що до цього вважалося неважливим, набуло нові сенси. Тому Валентина та Андрій прийняли рішення офіційно розписатися.

РЕКЛАМА

«Все вирішили спонтанно, — додала Валентина. — Навіть не думали робити публічно. Звечора ми з чоловіком вирішили, що завтра в РАГСі розпишемося, бо Андрій мав їхати у відрядження на невизначений термін. Навіть старші діти не змогли бути, тому що їм довелося б ламати свої плани. Ми з розумінням до цього поставилися. Тому що діти розуміють, що для них життя не зміниться після нашого розпису. Соломія з іронією сказала щось таке: „Тато ще довше з цим рішенням тягнути не міг?“ І ми самі на розпису багато сміялися, тому що це все було для нас незвично».

Наречена вибрала для церемонії білу довгу сукню власного бренду. Серед присутніх гостей були лише найрідніші: рідна старша сестра Ірина, яка приїхала з синами з Відня, молодші діти Мирослава і Андрій та батьки Андрія Оністрата. На наступний день після розпису чоловік Валентини Хамайко вже поїхав у відрядження.

РЕКЛАМА

«ФАКТИ» писали, що під час бою загинув син Андрія Оністрата від першого шлюбу, з яким він разом воював.

РЕКЛАМА

149

Читайте нас у Facebook