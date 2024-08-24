Це повинна знати кожна господиня: як зробити, щоб унітаз дійсно засяяв як алмаз

Експертка з чистоти Олена Матвєєва, яка розповіла, як видалити плями та бруд з дивана, нагадала простий спосіб чищення сантехніки.

За словами експертки, коли вдома закінчилася побутова хімія, можна скористатися копійчаним способом повернути унітазу білизну.

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Для цього знадобиться кальцинована сода та звичайне рідке господарське мило. Соду потрібно розсипати по чаші унітаза, зверху налити мило. Потім обробити унітаз йоржиком. Можна залишити на 10−15 хвилин, щоб бруд краще одійшов.



Так можна позбавитись навіть сильного забруднення. А сантехніка буде сяяти чистотою.

Ми також розповідали, навіщо господині засипають в унітаз ложку солі.

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