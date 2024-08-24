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Це повинна знати кожна господиня: як зробити, щоб унітаз дійсно засяяв як алмаз

16:51 24 серпня 2024
унітаз

Експертка з чистоти Олена Матвєєва, яка розповіла, як видалити плями та бруд з дивана, нагадала простий спосіб чищення сантехніки.

За словами експертки, коли вдома закінчилася побутова хімія, можна скористатися копійчаним способом повернути унітазу білизну.

Для цього знадобиться кальцинована сода та звичайне рідке господарське мило. Соду потрібно розсипати по чаші унітаза, зверху налити мило. Потім обробити унітаз йоржиком. Можна залишити на 10−15 хвилин, щоб бруд краще одійшов.

Так можна позбавитись навіть сильного забруднення. А сантехніка буде сяяти чистотою.

Ми також розповідали, навіщо господині засипають в унітаз ложку солі.

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