Коли гості на порозі: навіщо господині засипають в унітаз ложку солі

В той час як француженки використовують для прибирання в домі та чищення унітаза спеціальні таблетки, деякі українки піддають перевагу … звичайній солі.

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Виявляється, сіль вже давно застосовується досвідченими домогосподарками для нейтралізації неприємних запахів, пише Ukr.Media.

По-перше, перед приходом гостей для кожної господині важливо ретельно прибратися у квартирі, створивши атмосферу чистоти та затишку. Попри це, неприємний запах з унітаза може зіпсувати загальне враження, навіть якщо в самому туалеті ідеальна чистота.

По-друге, освіжувачі повітря лише тимчасово приховують проблему, а їхній аромат може швидко вивітритися до моменту приходу гостей. Тому тут допоможе кухонна сіль.

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По-третє, для усунення неприємного запаху достатньо всього однієї столової ложки солі, яку рівномірно потрібно розподілити по чаші унітаза, при цьому уникаючи потрапляння у зливний отвір. Сіль вбирає в себе всі небажані запахи, і всього за 15 хвилин її можна змити, насолоджуючись чистотою та свіжістю.

Використання кухонної солі для усунення небажаних запахів у туалеті є простим, але чудовим методом, який може бути корисним кожній господині. Цей доступний і безпечний трюк не тільки допоможе створити атмосферу чистоти і свіжості перед приходом гостей, а й може використовуватися в звичайному житті для підтримки комфортних умов у ванній кімнаті. Нескладна процедура і мінімальні витрати роблять цей метод привабливим рішенням для тих, хто цінує чистоту і затишок у своєму домі.

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Раніше ми розповідали, як китайці позбавляються засмічення в унітазах.

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