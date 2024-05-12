39.47 / 39.99 42.50 / 43.10
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Коли гості на порозі: навіщо господині засипають в унітаз ложку солі

18:18 12 травня 2024
унітаз

В той час як француженки використовують для прибирання в домі та чищення унітаза спеціальні таблетки, деякі українки піддають перевагу … звичайній солі.

Виявляється, сіль вже давно застосовується досвідченими домогосподарками для нейтралізації неприємних запахів, пише Ukr.Media.

По-перше, перед приходом гостей для кожної господині важливо ретельно прибратися у квартирі, створивши атмосферу чистоти та затишку. Попри це, неприємний запах з унітаза може зіпсувати загальне враження, навіть якщо в самому туалеті ідеальна чистота.

По-друге, освіжувачі повітря лише тимчасово приховують проблему, а їхній аромат може швидко вивітритися до моменту приходу гостей. Тому тут допоможе кухонна сіль.

РЕКЛАМА

По-третє, для усунення неприємного запаху достатньо всього однієї столової ложки солі, яку рівномірно потрібно розподілити по чаші унітаза, при цьому уникаючи потрапляння у зливний отвір. Сіль вбирає в себе всі небажані запахи, і всього за 15 хвилин її можна змити, насолоджуючись чистотою та свіжістю.

Використання кухонної солі для усунення небажаних запахів у туалеті є простим, але чудовим методом, який може бути корисним кожній господині. Цей доступний і безпечний трюк не тільки допоможе створити атмосферу чистоти і свіжості перед приходом гостей, а й може використовуватися в звичайному житті для підтримки комфортних умов у ванній кімнаті. Нескладна процедура і мінімальні витрати роблять цей метод привабливим рішенням для тих, хто цінує чистоту і затишок у своєму домі.

РЕКЛАМА

Раніше ми розповідали, як китайці позбавляються засмічення в унітазах.

РЕКЛАМА

300

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Діана Макарова

«Один колеться, друга ходить до церкви. А бидляцтво в їхніх душах одне й те саме»: волонтерка про українців, які нічого не хочуть знати про війну

Весняний гороскоп

Тельцям — корисні знайомства, Водоліям — цікаві пропозиції, а Стрільцям — реалізація мрій: що обіцяють українцям зорі 12 травня

Гороскоп

Брехати зовсім не вміють: астрологи назвали найчесніші знаки зодіаку

обробка рослин

Обприскайте цим кволі томати після висадки в ґрунт: вони «стрепенуться» і попруть вверх як навіжені (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту