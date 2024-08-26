Через масований обстріл України різними ракетами Польща підняла авіацію

6 серпня Польща підняла авіацію через загрозу російських ракет, поки Україна перебуває під масованим ворожим ударом. Про це повідомило Оперативне командування польської армії у соцмережі Twitter (X).

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За словами польських військових, всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору країни запущені.

Як зазначили польські військові, з «раннього ранку» вони спостерігають інтенсивні удари росії по об'єктах, які «розташовані, зокрема, на західній території України».

Нагадаємо, останню таку масову активізацію діяльності російської авіації, в ході якої було завдано ударів на заході України, було зафіксовано 8 липня цього року. Тоді росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву — під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня «Охматдит», а у Шевченківському районі столиці було повністю знищено під'їзд житлового будинку. Того дня загинуло 33 особи, а ще 121 отримали поранення.

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Також через ракетний обстріл у багатьох містах України зникли світло та вода.

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