Ворог атакує Україну з повітря, у низці областей лунають вибухи, є постраждалі

Вранці в понеділок, 26 серпня, російський ворог атакував Україну з повітря. В низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, в Києві повітряна тривога пролунала у зв'язку з ракетною небезпекою через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС!

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«Повітряна тривога триває! Загроза ударних БпЛА для столиці. В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», — написав начальник КМВА Сергій Попко.

Більш тривожне повідомлення прийшло з Полтавщини: терористи поцілили по промисловому обʼєкту, травмовано пʼятеро людей.

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Також вибухи пролунали на Вінничині, в Кривому Розі та Кропивницькому, Харкові, Дніпрі та в Одесі.

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Станом на 8:40 атака досягла Західної України, зокрема Закарпаття та Волині. Мер Луцька Ігор Поліщук розповів про руйнування у житловому секторі.

У Луцьку внаслідок російської ворожої атаки одна людина загинула, пізніше повідомив мер. Також є пошкодження інфраструктури.

«Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого», — написав Поліщук.

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що 25 серпня ворог поцілив по готелю у Краматорську, там загинули люди, в т. ч. іноземний журналіст.

Нагадаємо, напередодні військовий експерт Костянтин Криволап пояснив зменшення кількості ракетних атак по Україні завданням ударів по кількох військових аеродромах у рф. За його підрахунками, практично місяць окупанти не завдавали ударів ракетами Х-101. Також останнім часом не було повітряних тривог, пов’язаних зі злетами російських МІГ-31.

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