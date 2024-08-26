Троянди та лілії: нові тренди у букетах до Дня знань
Перше вересня — особливий день для школярів та педагогів. Старт нового навчального року — свято зустрічі з однокласниками, вчителями та новими знаннями. Цього дня прийнято дарувати освітянам букети.
Які ж тренди зараз у квіткових композиціях?
Дуже стильно виглядає букет із квітами різних сезонів. Наприклад, до літніх та осінніх квітів можна додати весняні — лілії, тюльпани або півонії. Сезонний контраст можна підкреслити колірним. Наприклад, червоні троянди доповніть білими ліліями. Незвичайні квіткові композиції на піку популярності й обов'язково запам'ятаються.
Особлива категорія — монобукети. Наприклад, що складаються з одних айстр, хризантем або троянд. Бажано, щоб колір був один.
Як доповнення до квіткових композицій можна додавати колоски або мох.
Особливо порадує вчителя букет із його улюблених квітів.
Найголовніше — щоб квіти у букеті були свіжі. Не варто дарувати квіти з пелюстками, пофарбованими у неприродні кольори — зелений чи синій. Екостиль у пріоритеті — і це дуже важливо розуміти та підтримувати.
Квіткову композицію можна доповнити листівкою з побажаннями.
А щоб букет довго радував своєю свіжістю, треба правильно доглядати за зрізаними квітами.
Фото з альбому Ольги Сметанської38
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