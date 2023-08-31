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«Знань багато не буває»: красиві привітання та листівки до 1 вересня

18:19 31 серпня 2023
День знань

В Україні 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік. В цей день також святкують День знань. Українці вітають школярів та студентів, надсилаючи їм листівки та привітання.

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Вітаємо вас сьогодні з Днем знань,
Зичим вам щиро здійснень бажань,
Здоров’я, в роботі палкого натхнення
Красивого й світлого вам сьогодення!

****
З Днем знань я вас вітаю,
В це свято чудове бажаю
Наснаги в навчанні
І в справах терпіння,
Хай завжди по п’ятах
Крокує везіння!

****
З Днем знань вітаю вас сердечно!
Хай будуть всі слова доречні,
Хай однодумці поряд будуть,
Оточують хай мудрі люди.

Нехай знання допомагають,
На хід подій нехай впливають!
Бажаю світла та добра,
Хай вчитись хоче дітвора!

****
Вітаєм вас щиро з Днем знань
Найкращих вам шлемо вітань,
Хай в навчанні усе вдається,
Граніт науки легко гризеться,
Хай Бог у справах помагає
На путь вас вірний наставляє!

****
Сьогодні, у свято — в День знань
Бажаю звершень в науці та здійснень бажань!
З радістю бажаю гризти науки граніт,
Найкращих та сонячних в навчанні вам літ!

****
В День знань я поспішаю привітати,
І в свято це чудове побажати
Міцного здоров’я, радості, добра,
Навчання стежечка прямою щоб була,
Науки гризти старанно граніт,
Хай Бог дарує вам цікавих шкільних літ!

Як писали «ФАКТИ», у Києві визначились із графіком для шкіл на навчальний рік.

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