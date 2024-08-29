В Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі «Атлас» в ростовській області рф, а також по нафтобазі «Зеніт» в кіровській області.

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«У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі „Атлас“, що в ростовській області рф. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння. Завдання виконано підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Крім цього, ударів завдано по нафтобазі „Зеніт“ в кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ „Запад“ у воронезькій області рф. Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення росією збройної агресії проти України. Далі буде… Слава Україні!» — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», від нафтобази в російському Пролетарському залишилося лише згарище.

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