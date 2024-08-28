Україна уразила нафтобазу в ростовській області, яка забезпечує окупантів

Спалахи у нічному небі, про які писали налякані росіяни, спричинили дії співробітників Головного управління розвідки (ГУР), які разом з Силами спецоперацій (ССО) вразили російську нафтобазу «атлас» у ростовській області неподалік міста каменськ-шахтинський.

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Цей об'єкт забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію, пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах.

Співрозмовники видання зазначили, що даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Тим часом, як повідомляють очевидці, на даний час триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються.

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Про нафтобазу «Атлас» у Ростовській області відомо, що ФДКУ «комбінат «атлас» управління федерального агентства з державних резервів у південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для збройних сил країни-агресора. Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання міноборони росії та росрезерву в рамках навчань «кавказ-2020».

У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи — автомобільний, залізничний і трубопровідний.

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Нагадаємо, що Україна продовжує систематичні атаки на російські НПЗ зокрема у відповідь на удари російських військ по українській енергетиці. Зокрема у місті пролетарськ ростовської області вже понад десять днів горить нафтобаза після атаки українського безпілотника.

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