«П'ятнадцять років будували…»: від нафтобази в російському Пролетарському залишилося лише згарище (відео)
18 серпня влада Ростовської області росії повідомляла про «відбиття» атаки українських БПЛА — нібито уламки збитих дронів-камікадзе літакового типу «впали на території промскладів у Пролетарську, де сталося загоряння дизпалива».
Пізніше з'ясувалося, що почалася пожежа на великій нафтобазі, яку не можуть загасити майже 10 днів.
Ось такий вигляд нафтобаза має на супутникових знімках — вона все ще горить.
Тим часом у мережу виклали відео, на якому показані результати багатоденної пожежі, що вирувала на нафтобазі, яка, схоже, вигоріла повністю.
Автор відео каже, що знімає це «для історії, в музей» і зазначає, що нафтобаза, яку будували 15 років, за тиждень була повністю «ухандокана».
На відео (18+) є ненормативна лексика!
Нагадаємо, що 23 серпня в російському порту «Кавказ», звідки вирушали кораблі в окупований росією Крим, був знищений пором «Конро Трейдер», завантажений цистернами з пальним.
Фото — скріншот314
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