41.05 / 41.58 45.73 / 46.44
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«П'ятнадцять років будували…»: від нафтобази в російському Пролетарському залишилося лише згарище (відео)

11:16 27 серпня 2024
Згоріла нафтобаза в Пролетарському

18 серпня влада Ростовської області росії повідомляла про «відбиття» атаки українських БПЛА — нібито уламки збитих дронів-камікадзе літакового типу «впали на території промскладів у Пролетарську, де сталося загоряння дизпалива».

Пізніше з'ясувалося, що почалася пожежа на великій нафтобазі, яку не можуть загасити майже 10 днів.

Ось такий вигляд нафтобаза має на супутникових знімках — вона все ще горить.

Фото "Радіо Свобода"

РЕКЛАМА

Тим часом у мережу виклали відео, на якому показані результати багатоденної пожежі, що вирувала на нафтобазі, яка, схоже, вигоріла повністю.

Автор відео каже, що знімає це «для історії, в музей» і зазначає, що нафтобаза, яку будували 15 років, за тиждень була повністю «ухандокана».

РЕКЛАМА

На відео (18+) є ненормативна лексика!

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що 23 серпня в російському порту «Кавказ», звідки вирушали кораблі в окупований росією Крим, був знищений пором «Конро Трейдер», завантажений цистернами з пальним.

Фото — скріншот

314

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Леви сьогодні будуть у центрі уваги, у Козерогов є шанс просунутися кар'єрними сходами: гороскоп на вівторок, 27 серпня

карти

Таро-гороскоп на тиждень: на Левів чекають дива, а на Тельців — великі перемоги

Людмила Білоусова та Олег Протопопов

Прах дворазових олімпійських чемпіонів, які втекли з Радянського Союзу, поховають у росії

мариновані томати на зиму

Помідорчики на смак — солодкі: перевірений рецепт маринованих томатів на зиму

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту