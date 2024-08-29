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Україна

Раді пропонують дозволити звільнятися з військової служби тим, хто втратив братів або сестер на війні

15:04 29 серпня 2024
Шеврон із прапором України

Верховній Раді України, яка нещодавно повернула відстрочку від призову для військовозобов’язаних, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях, пропонують дозволити й звільнятися зі служби бійцям з цієї категорії.

Народний депутат України Олексій Гочаренко повідомив, що зареєстрував відповідний проєкт закону.

Також в законопроєкті згадані й ті, чиї родичі зникли безвісти.

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Нагадаємо, що нещодавно уряд врегулював питання оформлення відстрочки від мобілізації для певних категорій військовозобов'язаних. Було ухвалено постанову, згідно з якою переглянуті документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими. Відтепер ці дві категорії людей та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, — розмежовано.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

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