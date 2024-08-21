В Україні змінили правила оформлення відстрочки від мобілізації для певних категорій військовозобов'язаних: що важливо знати

В Україні, де пропонують затвердити норму законодавства щодо повернення відстрочки від призову для військовозобов’язаних, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях, уряд врегулював питання щодо надання вістрочки від мобілізації військовозобов'язаним, які доглядають за рідними та близькими.

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В Міністерстві соціальної політики повідомили про розробку постанови, яка вносить зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Цим Порядком, окрім іншого, регулюються питання відстрочки, перевірки підстав для неї, визначається перелік документів для отримання відстрочки, затверджується форма акта про встановлення факту здійснення догляду.

Відповідно до прийнятої постанови, переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими. Відтепер ці дві категорії людей та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, — розмежовано.

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Військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше НЕ потрібно зазначати у Заяві до ТЦК СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї (вимогу містив пп.9 Додатку 5 Порядку). Таку інформацію зазаначають лише військовозобов’язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК СП перевірятимуть її за даними державних реєстрів.

Також військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше НЕ потрібно встановлювати факт здійснення догляду (вимогу містив пп.13. Додатку 5 Порядку). Адже, за українським законодавством, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов'язані їх утримувати і мають право на відстрочку.

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Також змінено механізм отримання акту про встановлення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі

Відтепер, щоб оформити Акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, військовозобов'язаному більше НЕ потрібно йти до ТЦК та СП. Акт можна буде отримати, звернувшись із заявою довільної форми до органів місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська, районна у місті рада) та районних державних адміністрацій. Після подання заяви орган місцевого самоврядування має розглянути її протягом 10 календарних днів.

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Також внесено зміни до акту про встановлення факту постійного догляду

Разом з тим з п. 61 Порядку вилучено вимогу про оформлення акту встановлення факту здійснення догляду для тих осіб, які вже отримують надбавку або компенсацію за догляд. Для них достатньо пред'явити відповідні документи ТЦК та СП. Тепер Актом про встановлення факту здійснення постійного догляду не встановлюється відсутність інших членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляді і не підтверджується неможливість здійснення ними такого догляду.

Раніше були названі причини того, що військовозобов'язаного можуть позбавити права на бронь та відстрочку.

Фото 23-ї ОМБр

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