Окупанти обстріляли Нікополь із артилерії, є жертви (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з артилерії. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«У Нікополі загинула 42-річна жінка. росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії. П’ятеро людей поранені. Жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років. Пошкоджені торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомив директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, під час удару постраждав поштовий центр у Нікополі.

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«Ввечері ворог наніс удар дроном по нашому центру у Нікополі, пошкодивши будівлю та 5 автівок. Ми все протягом тижня відновимо, головне, що всі працівники живі. Такий борг не може бути несплаченим, тож скоро передамо певним підрозділам кошти, які ми зібрали за рахунок Ваших донатів під час продажу марок, щоб на росіі були красиві вогні і всі бігали та „суетились“», — повідомив він.

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Як писали «ФАКТИ», у ніч на 27 серпня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника.

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