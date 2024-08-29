Понад 70 дронів тероризували Україну в ніч на 29 серпня: жоден з них не досяг мети, — Повітряні сили

У ніч на 27 серпня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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За його словами, цієї ночі окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА:

- 3-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл. — рф.);

- балістичною ракетою «Іскандер-М» (із Криму);

- крилатою ракетою «Іскандер-К» (із Воронезької обл. — рф.);

- 5-ма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської обл. — рф.);

- 81 ударним БпЛА типу «Shahed» (із Єйська та Курської обл. — рф.).

Станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито:

- 5 крилатих ракет Х-101;

- 60 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»

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«Десять ворожих безпілотників локаційно втачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України. !Бойова робота триває! До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, через атаку ударних БпЛА сьогодні в Києві повітряна тривога оголошувалася двічі.

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«Сумарно вона тривала майже 6 годин. Силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів. Жоден із ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі!» — повідомив він.

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Як писали «ФАКТИ», напередодні ворог знов завдавав ударів по Кривому Рогу. Це сталося в день, коли в місті був оголошений траур після загибелі людей у готелі, по якому ворог вдарив ракетою.

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