У Сумській області вночі пролунали вибухи, а в рф палала чергова нафтобаза
У ніч проти 28 серпня 2024 року спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
«Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!», — йшлося у повідомленні.
Згодом моніторингові канали повідомили про атаку КАБами на Сумщині.
Також йшлося про вибухи у Конотопі в цій же області. Українців попрохали потурбуватися про власну безпеку.
Цієї ж ночі неспокійно було і на росії: ростовську область атакували невідомі дрони. За попередньою інформацією, у каменському районі ростовської області росії у результаті падіння уламків збитого дрона сталася пожежа на території місцевої нафтобази.
Очевидці публікували відповідні фото й відео у соціальних мережах.
Атака відбулася приблизно о 2:45 ночі за російським, пізніше її підтвердив місцевий губернатор. На місце пожежі під каменськ-шахтинським вже виїхали всі екстрені служби, інформації про постраждалих поки не було.
Місцева влада переконувала що нібито чотири безпілотники були збиті в ростовській області, при цьому як завжди «ніхто не постраждав». Але свідки подій вочевидь іншої думки.
Зазначимо, що у середу, 21 серпня, з'явилися супутникові фото з російського пролетарська. Там горіла нафтобаза федерального агентства з державного резерву росії.
Нагадаємо, що 27 серпня росія влаштувала другу поспіль масовану атаку по Україні. Цього разу під обстріл потрапили Київ і Київська область, Запоріжжя, Кривий Ріг та Хмельницька область. Унаслідок ворожих атак було зафіксовано численні руйнування, поранення і навіть загибель мирних мешканців.130
Читайте нас у Facebook