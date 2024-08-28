У Сумській області вночі пролунали вибухи, а в рф палала чергова нафтобаза

У ніч проти 28 серпня 2024 року спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

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«Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!», — йшлося у повідомленні.

Згодом моніторингові канали повідомили про атаку КАБами на Сумщині.

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Також йшлося про вибухи у Конотопі в цій же області. Українців попрохали потурбуватися про власну безпеку.

Цієї ж ночі неспокійно було і на росії: ростовську область атакували невідомі дрони. За попередньою інформацією, у каменському районі ростовської області росії у результаті падіння уламків збитого дрона сталася пожежа на території місцевої нафтобази.

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Очевидці публікували відповідні фото й відео у соціальних мережах.

Атака відбулася приблизно о 2:45 ночі за російським, пізніше її підтвердив місцевий губернатор. На місце пожежі під каменськ-шахтинським вже виїхали всі екстрені служби, інформації про постраждалих поки не було.

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Місцева влада переконувала що нібито чотири безпілотники були збиті в ростовській області, при цьому як завжди «ніхто не постраждав». Але свідки подій вочевидь іншої думки.

Зазначимо, що у середу, 21 серпня, з'явилися супутникові фото з російського пролетарська. Там горіла нафтобаза федерального агентства з державного резерву росії.

Нагадаємо, що 27 серпня росія влаштувала другу поспіль масовану атаку по Україні. Цього разу під обстріл потрапили Київ і Київська область, Запоріжжя, Кривий Ріг та Хмельницька область. Унаслідок ворожих атак було зафіксовано численні руйнування, поранення і навіть загибель мирних мешканців.

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