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Нардеп Копитін від «Слуги народу» потрапив у ДТП, він та його водій отримали переломи та травми

19:15 29 серпня 2024
Нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін

Пізнім вечором 28 серпня авто з народним депутатом від «Слуги народу» Ігорем Копитіним потрапило в дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса у напрямку Києва. Внаслідок аварії нардеп отримав переломи кісток, закриту черепно-мозкову та інші травми. Як повідомив «ФАКТАМ» співрозмовник у правоохоронних органах, автомобіль в'їхав у бетонні блоки. Нардепа разом із водієм було госпіталізовано.

«28 серпня близько 24 години до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Біла Церква, на 78 кілометрі автодороги Київ-Одеса, у напрямку столиці, авто в'їхало в бетонні блоки», — йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції у Київській області.

Попередньо встановлено, що 33-річний водій Toyota втратив контроль над автомобілем та врізався у бетонну перешкоду. Водія та пасажира, — чинного народного депутата Копитина, доставили до Білоцерківської міської лікарні № 2.

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Пасажира позашляховика також госпіталізувано із підозрою на перелом хребта та травму голови.

Цей інциндент зареєстрований у ЖЕО № 33299 Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області. За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування.

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Родина Копитіна підтвердила, що він потрапив у ДТП. Зазначається, що він перебуває у важкому стані. Нардеп отримав серйозні травми. Про це написали на сторінці Копитіна у Facebook.

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