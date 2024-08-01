Допомогти немовлятам — в Миколаєві обласна клінічна лікарня отримала обладнання та ліки
Дитячі суміші, підгузки, пелюшки, меблі та ліки до перинатального центру на базі Миколаївської обласної клінічної лікарні передав депутат Ігор Копитін.
«В цьому закладі рятують передчасно народжених дітей з усієї області. Додалися пацієнти з сусідньої Херсонщини, окупованих територій. З початку цього року в закладі з’явилися на світ 142 дитини. Підтримати їхніх мам, які наважилися народжувати під час війни, необхідно», — вважає Копитін. З персоналом та породіллями він поспілкувався особисто та привіз саме те, в чому була нагальна потреба. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у соцмережі.
«На цій війні у кожного свій фронт. Сьогодні побував на передовій життя, в перинатальному центрі. Вражений самовідданістю медиків, які щодня тримають в руках життя наших дітей», — сказав народний обранець.
Він нагадав, що у Миколаївській обласній лікарні виходжують передчасно народжених малюків, іноді вагою навіть менше кілограма — це справжні дива.
«Ми вирішили допомогти. Найголовніше для таких діточок — набирати вагу, тому ми закупили суміші для вигодовування, велику партію підгузок для відділення. У пакеті допомоги також є дитячий одяг, спеціалізовані меблі, медичні препарати та побутова техніка», — розповів Копитін.
Нардеп додав, що, за статистикою, через війну кількість передчасних пологів зросла щонайменше на третину.
«А сюди їдуть народжувати жінки з усієї області. Багато молодих мам, які виїхали з тимчасово окупованих та небезпечних територій. Розумію, що допомога, яку ми сьогодні передали, — це крапля в морі. Але робитиму все, щоби максимально підтримати таких жінок. Тих, хто наважився народжувати навіть в надскладний для країни час. Наші воїни боронять право на мирне життя для цих малюків. Ми ж у тилу маємо забезпечити їм здорове та комфортне дитинство», — додав Копитін.
Фото зі сторінки І. Копитіна20
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