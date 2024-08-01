Дитячі суміші, підгузки, пелюшки, меблі та ліки до перинатального центру на базі Миколаївської обласної клінічної лікарні передав депутат Ігор Копитін.

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«В цьому закладі рятують передчасно народжених дітей з усієї області. Додалися пацієнти з сусідньої Херсонщини, окупованих територій. З початку цього року в закладі з’явилися на світ 142 дитини. Підтримати їхніх мам, які наважилися народжувати під час війни, необхідно», — вважає Копитін. З персоналом та породіллями він поспілкувався особисто та привіз саме те, в чому була нагальна потреба. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

Фото зі сторінки І.Копитіна

«На цій війні у кожного свій фронт. Сьогодні побував на передовій життя, в перинатальному центрі. Вражений самовідданістю медиків, які щодня тримають в руках життя наших дітей», — сказав народний обранець.

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Він нагадав, що у Миколаївській обласній лікарні виходжують передчасно народжених малюків, іноді вагою навіть менше кілограма — це справжні дива.

«Ми вирішили допомогти. Найголовніше для таких діточок — набирати вагу, тому ми закупили суміші для вигодовування, велику партію підгузок для відділення. У пакеті допомоги також є дитячий одяг, спеціалізовані меблі, медичні препарати та побутова техніка», — розповів Копитін.

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Фото зі сторінки І.Копитіна

Нардеп додав, що, за статистикою, через війну кількість передчасних пологів зросла щонайменше на третину.

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«А сюди їдуть народжувати жінки з усієї області. Багато молодих мам, які виїхали з тимчасово окупованих та небезпечних територій. Розумію, що допомога, яку ми сьогодні передали, — це крапля в морі. Але робитиму все, щоби максимально підтримати таких жінок. Тих, хто наважився народжувати навіть в надскладний для країни час. Наші воїни боронять право на мирне життя для цих малюків. Ми ж у тилу маємо забезпечити їм здорове та комфортне дитинство», — додав Копитін.

Фото зі сторінки І. Копитіна

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