Мати й сестра померли в один день: у Мераї Кері страшне горе

Мерая Кері, культова співачка та авторка пісень, переживає страшну трагедію: її мати Патрісія та сестра Елісон померли в один день.

Кері висловила свою глибоку скорботу, сказавши: «Моє серце розбите тим, що я втратила свою матір на минулих вихідних. На жаль, в результаті трагічного повороту подій моя сестра втратила життя в той же день».

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Незважаючи на тяжкий смуток, вона поділилася невеликою втіхою від того, що провела час зі своєю матір'ю в її останні дні.

«Я почуваюся благословенною, тому що змогла провести з мамою останній тиждень перед її смертю», — додала вона, висловлюючи вдячність за любов і підтримку, які вона отримала, просячи усамітнення в цей важкий період, пише marca.com.

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Патриція Кері, колишня дружина Альфреда Роя Кері, мала видатний досвід оперної співачки та викладача вокалу в Джульярдській школі. У них з Альфредом народилося троє дітей: Елісон, Мерая та їхній брат Морган. Шлюб розпався, коли Мераї було лише три роки.

Відомо, що стосунки між Мераєю та її матір'ю були складними — близькими та одночасно напруженими. Патриція відіграла значну роль у розвитку надзвичайного вокального таланту Мераї, який зрештою привів її до зіркової слави. Незважаючи на їхні бурхливі стосунки, у них були моменти зближення, зокрема пам'ятний дует під час різдвяного спецвипуску 2010 року «Mariah Carey: Merry Christmas to You». У своїх мемуарах Мерая присвятила частину книги своїй матері, визнаючи її зусилля і висловлюючи безмежну любов.

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Деталі, що стосуються причин смерті Патриції та Елісон, залишаються нерозкритими, що змушує багатьох ставити питання про обставини цієї трагічної подвійної втрати.

Відносини Мераї з сестрою Елісон, однак, були більш віддаленими і пов'язаними з труднощами. У своїх мемуарах Мерая розповіла, що заради власного емоційного та фізичного добробуту вона вирішила обмежити контакти як з Елісон, так і з Морган у різні моменти свого життя.

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Поки світ чекає на додаткову інформацію, шанувальники та друзі Мераї Кері продовжують пропонувати свою підтримку в цей нелегкий для неї час, оплакуючи разом з нею величезну втрату двох членів сім'ї в один день.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мерая Кері ризикує втратити 20 млн доларів через звинувачення у плагіаті.

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