Мерая Кері ризикує втратити 20 млн доларів через звинувачення у плагіаті

Поп-діва Мерая Кері, дочка якої дебютувала як модель, порушила авторські права, стверджує американський музикант Енді Стоун. Він подав позов проти співачки до суду штату Каліфорнія і вимагає 20 мільйонів доларів. Йдеться про один із головних хітів Кері — різдвяну пісню All I Want for Christmas is You.

РЕКЛАМА

Як пише у своєму позові Стоун, провідний вокаліст групи Vince Vance and the Valiants, він є співавтором цього хіта. Пісню було написано 1989 року. Мерая та її команда скопіювали «композиційну структуру» його пісні, а також текст. Енді вважає, що загалом у нього вкрали приблизно 50% All I Want for Christmas is You.

Доступ до хіта Стоуна у Кері був. Вона кілька років перебувала в чартах Billboard, а потім навесні 1994 року Vince Vance and the Valiants виконали її під час свого виступу в Білому домі. Пізніше — того ж року — Кері випустила свій хіт.

«Кері отримала вигоду, порушивши авторські права», — стверджується в позові Стоуна. У результаті про його пісню всі забули, а All I Want for Christmas is You у виконанні Мераї стала невід'ємною частиною популярної культури. Ім'я ж самої Кері для багатьох перетворилося на синонім різдвяного сезону.

РЕКЛАМА

Дійсно, з моменту виходу All I Want for Christmas is You у виконанні Мераї було продано понад 10 мільйонів копій цього хіта.

Тільки в нинішньому році відеокліп зібрав понад 70 мільйонів переглядів і 2 мільйони лайків в Instagram.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Мерая Кері увійшла до першої десятки 200 найкращих співаків в історії за версією журналу Rolling Stone.

РЕКЛАМА

51

Читайте нас у Facebook та Instagram