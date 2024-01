Самотня й спокуслива Мерая Кері провела новорічні канікули в Аспені після розставання з коханим

Мерая Кері, яка є виконавицею хіта All I Want For Christmas Is You, нещодавно розлучилася з коханим — хореографом Браяном Танакою — після семи років спільного життя. 40-річний танцівник підтвердив їхнє розставання через соціальні мережі, поділившись милим повідомленням про те, що він продовжуватиме нести факел для 40-річної вокалістки.

Та й сама Мерая, схоже, перебуває у піднесеному настрої. Напередодні Нового року вона з’явилася з променистою посмішкою на обличчі. Співачка виглядала типово стильно, коли вийшла на концерт репера Nas в Belly Up Aspen. У сліпучому чорному комбінезоні вона продемонструвала свої знамениті вигини та випромінювала впевненість. Свій глем-ансамбль вона доповнила кучерявим хвостиком, а в макіяжі обрала рум'яні щоки та глянцеві губи.

Мерая усміхається, насолоджуючись новорічною відпусткою, попри події в особистому житті. Вона провела свої зимові канікули в Аспені, популярному серед зірок, серед яких Ріанна та A$AP Rocky, Кевін Костнер, Кейт Гадсон, Ґолді Гоун і Сальма Гаєк — лише деякі з відомих людей, які провели вихідні у знаменитому гірськолижному містечку, додає Page Six.

Кажуть, що пара розійшлася через думки щодо того, чи мати дітей. Інсайдер стверджує, що це було обопільне рішення після того, як вони дізналися, що Браян хоче мати дітей, а Мерая — ні.

Вона вже має 12-річних близнюків Мароккан і Монро зі своїм колишнім чоловіком 43-річним Ніком Кенноном, в той час як Браян не має власних дітей.

