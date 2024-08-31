Не викидайте бадилля від помідорів: п'ять способів застосувати його з користю для города

Для того, аби зробити на дачі компост, необхідно пам'ятати, що залишки певних рослин погано розкладаються й їх не варто просто кидади у компостну яму. Насамперед бадилля потрібно подрібнити. Досвідчені городники радять заливати його у ямі розчином коров'яку або сечовини, які прискорять процеси гниття, а також перемішати із землею.

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Також кущі стануть у нагоді для боротьби зі шкідниками, пише видання «На пенсії».

Для приготування засобу необхідно 4 кілограми бадилля залити відром теплої води, дати настоятися протягом 4 годин, після чого прокип’ятіть на невеликому вогні під кришкою протягом пів години. Процідити відвар і розбавити водою у співвідношенні 1:4, після чого додайте туди 40 — 50 г мила. Цим розчином обприскують уражені ділянки будь-якої культури.

Для приготування добрива, яке сприяє росту рослин на городі, бадиллям і бур’янами наповнюють бочку на 2/3 і заливають водою. У плівці, якою накривають ємність, роблять кілька отворів для газообміну. Після тижня настоювання засіб застосовують для внесення під корінь, попередньо розвівши літр суміші у відрі води.

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Також ефективним підживленням може бути попіл бадилля томатів після спалювання кущів.

А ще кущі томатів відмінно можуть мульчувати рослини на городі. Мульчування — ефективний метод збереження рослин у вологому та прохолодному середовищі. Адже мульча діє як ізоляція від екстремальних температур і зменшує надмірне випаровування води, збагачує ґрунт поживними речовинами та зменшує ріст бур'янів, які конкурують з рослинами за воду.

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Фото Pixabay

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