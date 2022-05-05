Як самостійно зробити компост: прості лайфхаки, завдяки яким точно будуть рекордні врожаї

Щоб отримувати щорічно гарні врожаї, необхідно підживлювати рослини. Для цього можна використовувати добрива, придбані у магазині (органічні та мінеральні), чи приготувати добриво, компост своїми руками за допомогою підручних засобів і органіки. Як це зробити, знає господар з Вінниччини Микола Кошовий.

— Компостом є органічні добрива, які утворилися внаслідок розкладання органічних речовин мікроорганізмами. До них відносять гній, компости, торф, тирсу, солому, зелене добриво, мул, промислові та господарські відходи та інші, — розповідає Микола Кошовий. — Такі добрива містять азот, фосфор, калій, кальцій та інші елементи живлення рослин, а також органічні речовини, які позитивно впливають на властивості ґрунту.

Насамперед раджу вибрати місце для компостера на садовій ділянці, до якого буде зручно під'їжджати з садовою тачкою (але не під фруктовими деревами). Сам компостер можна зробити самому чи придбати готовий пластиковий, який має необхідні отвори для доступу повітря, його легко розібрати та перемістити в інше місце. Матеріал для компостування — гілки дерев, листя, бур'яни, гній, бадилля культурних рослин, деревна тирса, деревний попіл, побутові відходи (залишки чаю, кавова гуща, яєчна шкаралупа, шкірка фруктів і овочів, гриби, картон. Не варто закладати шкірки цитрусових, бадилля картоплі та помідорів, відходи тваринного походження, екскременти домашніх тварин, великі гілки, багаторічні бур'яни та бур'яни з насінням.

Періодично перемішуйте вміст компостера вилами чи лопатою, так він насичується киснем і швидше перепріває. Слід підтримувати вологість у компостній масі, час від часу поливаючи її. Якщо компост приготовлений правильно, то і пахнути він буде вельми приємно. Свіжий пахне лісом, сухим листям, грибами. Якщо є запах тухлих яєць, значить, в ямі або ящику не вистачає кисню, і вміст необхідно добре перемішати, пересипавши шари соломою або стружкою.

За словами господаря, правильний перегній досить пухкий і розсипчастий, так само ознакою готовності добрива є наявність в ньому великої кількості хробаків. Швидкість дозрівання компосту залежить від вологості, температури та розміру компостної ями. Зазвичай для природного процесу приготування добрива необхідно до 2 років, але зараз завдяки сучасним препаратам цей процес можна прискорити в рази.

Раніеше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати натуральне підживлення для розсади на основі простроченої манної крупи або мелених житніх сухарів.

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