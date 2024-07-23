Як врятувати город від спеки та посухи: ці способи вас точно здивують

Температура на планеті підвищується, тому ми можемо очікувати, що теплові хвилі стануть частішими. Вони становлять загрозу не лише для людей, але й для рослин. Це означає, що садівники зіткнуться з новими викликами, намагаючись пом'якшити тепловий стрес і посуху. Як захистити рослини від посухи, пише zielona.interia.pl.

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Деякі рослини, наприклад, сукуленти, добре пристосовані до спеки, зберігаючи воду у своєму м'ясистому листі. Однак більшість рослин не мають такої здатності та страждають від високих температур. Ми можемо мінімізувати тепловий стрес, використовуючи стратегії негайного та довгострокового догляду. Рослинам може знадобитися час для відновлення, тому важливо забезпечити постійний догляд і уникати значних змін, поки вони не почнуть демонструвати ознаки покращення.

У спекотну погоду рослини потрібно рясно поливати, щоб вони могли розвивати коріння глибше в ґрунті. У періоди посухи вони зможуть використовувати глибші запаси вологи. Якщо поливати рослини неглибоко, вода буде проникати лише у верхній шар ґрунту і це призведе до того, що коренева система буде поверхневою. У спекотну погоду вода з верхнього шару ґрунту швидко випаровується, тому рослини в умовах теплового стресу потребують глибокого поливу.

Частота поливу у спеку залежить від виду рослини і від того, висаджена вона в горщик чи в ґрунт. Деякі рослини потрібно поливати один або навіть два рази на день, тоді як інші можуть вижити без води кілька днів. Навіть у сильну спеку рослини можна поливати надмірно. Замість того, щоб поливати за графіком, перевірте вологість ґрунту, вставивши палець на глибину близько 5 см. Якщо ґрунт твердий та ущільнений, ймовірно, він дуже сухий. Якщо ви сумніваєтеся, варто придбати вологомір.

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Полив рослин під спекотним полуденним сонцем — складне завдання з невеликою користю. Вода швидко випаровується з поверхні ґрунту, не встигаючи поглинутися корінням. Найкращий час для поливу — рано вранці, оскільки саме тоді рослини встигнуть ввібрати вологу до того, як температура підніметься до максимального рівня. Якщо ви пропустили ранкову можливість, ви можете полити рослини ввечері, коли температура знизиться. Однак полив до настання темряви залишить рослини вологими протягом ночі, а це, на жаль, збільшує ризик розвитку грибкових захворювань. Щоб мінімізувати ризик, поливайте лише ґрунт, уникаючи намокання листя. Це зменшить поширення хвороб, що передаються через воду, і гарантує, що рослини не будуть мокрими протягом ночі.

Ви можете захистити рослини в горщиках від інтенсивного сонця, перемістивши їх у тінисте місце вдень. Крім того, ви можете використовувати тіньові накриття, особливо при вирощуванні овочів.

Мульчування — ефективний метод збереження рослин у вологому та прохолодному середовищі. Мульча діє як ізоляція від екстремальних температур і зменшує надмірне випаровування води. Мульчування не тільки зменшує потребу в частому поливі, але й збагачує ґрунт поживними речовинами та зменшує ріст бур'янів, які конкурують з рослинами за воду. Покладіть у 5−7 см шар природної мульчі, такої як компост, сіно, деревна кора або тирса, навколо основи квітів, кущів і дерев.

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Хоча інтенсивна обрізка може спричинити додатковий стрес https://fakty.ua/439 045 для рослини, видалення сильно пошкодженого або обгорілого листя та зів'ялих квітів принесе їй велику користь. Це не дозволить рослині витрачати енергію на підтримку цих частин.

Завжди використовуйте гострі ножиці або секатор, щоб мінімізувати пошкодження. Не забувайте протирати леза ганчіркою, змоченою в дезінфікуючому розчині, між зрізами, щоб запобігти поширенню хвороб. Уникайте підживлення рослин, доки вони не почнуть демонструвати явні ознаки регенерації. Підживлення може спонукати рослини спрямовувати енергію на новий ріст замість того, щоб відновлювати пошкодження, що може спричинити додатковий стрес і призвести до поганого росту.

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