Бенкет під час війни: у Рівному медики-онкологи танцювали на столах (відео)

В Україні під час війни під час наукової конференції з теми онкології у Рівному місцеві медики організували закриту вечірку із запальними танцями на столах. На ці дії вже відреагувала місцева влада, яка пообіцяла «кадрові рішення». Відео у Facebook опублікувала рівненська журналістка Ольга Підгорецька.

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Вона поширила відео, наголосивши, що на ньому кадри з вечірки рівненських медиків на науковій конференції.

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«Лікарі КП „Рівненський обласний протипухлинний центр“ Рівненської обласної ради на науково-практичній конференції на тему „Актуальні питання радіаційної онкології в Україні“ у готельно-ресторанному комплексі „Софія“. Для мене питання не у святкуванні, а у формі цього дійства», — написала Ольга Підгорецька.

Місцева влада відреагувала на інцидент, пообіцявши зробити кадрові висновки.

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«Танці на столах під час війни — неприпустимі. Мене, як і багатьох, обурило відео, яке днями з'явилося в мережі. На ньому розважальна вечірка за участю представників обласного протипухлинного центру», — написав голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш також засудив танці на столах під час війни.

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«Був неприємно здивований відео з працівниками обласного протипухлинного центру на публічному заході. Під пісню про Україну… Звичайно, кожен має свій етичний поріг, але звідки це, коли ми щодня оплакуємо наших Героїв? Цей випадок уже обговорили з начальником ОВА Олександром Ковалем. Ми одностайні — наслідки будуть, навіть кадрові», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», минулого року весілля львівського експрокурора, на якому 500 гостей гуляли два дні, обурило мережу.

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