Бенкет під час чуми: весілля львівського експрокурора, на якому 500 гостей гуляли два дні, обурило мережу (фото, відео)

В Україні, яка бореться з повномасштабною агресією рф, впродовж двох днів, 7−8 жовтня, у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, неподалік Львова, прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та депутати святкували пишне весілля Ростислава Ільницького та Роксолани Москви. Ймовірно, весілля коштувало молодятам не малих грошей, лише двометровий торт, за попередніми оцінками кондитерів, вартував близько 100 тисяч гривень, пише LVIV.MEDIA.

Наречений 31-річний Ростислав Ільницький — колишній прокурор. У 2019 р. був у Радехові заступником місцевого прокурора. Після цього планував стати головним прокурором Херсонської області, але не вийшло. А кілька місяців тому Ільницький за власним бажанням звільнився з посади прокурора прокуратури Печерського району Києва. Ким і де зараз працює Ростислав Ільницький дізнатися не вдалося, впродовж дня він не відповідав на дзвінки і не відписував на повідомлення у WhatsApp.

Наречена — 27-річна Роксолана Москва, колишня працівниця відділу кадрів Територіального управління ДБР у Львові. Роксолану звільнили із бюро у березні 2022 року, однак згодом вона через суд вирішила повернутися на роботу. У вересні 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді та стягнув на її користь 231 тис. грн за вимушений прогул. Однак, зараз ДБР оскаржує це у Верховному суді і рішення апеляційної інстанції не набрало законної сили. Окрім того, наречена — донька відомої у Львові адвокатки та бізнеследі Богдани Москви та родичка колишньої дружини ексочільника ДБР Романа Труби.

Роксолана Москва оприлюднила відео з першого дня свого весілля у соцмережах. З нього можна оцінити усю помпезність свята. Варто додати, що свої акаунти у соцмережах Роксолана вже закрила.

Святкування тривало два дні. У перший день, за нашими даними, на весіллі у пари було понад 300 гостей. Для них виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт «Дзвони сонця». Ведучим свята був шоумен Григорій Решетнік. Другого дня гостей розважав Дзідзьо, було запрошено 500 осіб, святкування було оформлене в українському стилі, молода замість білої одягла вишивану сукню, а молодий переодягнувся в вишиванку.

У списку гостей, який у сторіз в Instagram опублікувала Роксолана Москва, можна знайти депутатів Львівської міської ради Юрія Ломагу та Олексія Різника. Також серед запрошених є Василь Телиця, імовірно, екскерівник управління з організованою злочинністю МВС України у Львівській області, та Святослав Мазурик. Чоловік з таким же ж ім’ям та прізвищем працював у прокуратурі Києва, та погорів на хабарі у 100 тис. доларів. Також серед гостей був Сергій Мальков. Імовірно, йдеться про одіозного колишнього податківця, матір якого є основною фігуранткою у справі про крадіжку львівського комунального майна, відомої як «Афера століття», а сам Мальков був звільнений з ДФС після розголосу історії з купівлею Maserati, щоправда, йому вдалося поновитися у структурі.

Окрім того, на гулянні була донька Григорія Козловського Софія Максимець, відомі бізнесмени і кандидати в депутати: Олег Лакіш, який від ЄС спробував стати депутатом у Кам’янці-Бузькій та Роман Побурко, який намагався зайти у Львівську міську раду від «Варти».

За нашими даними, cеред кількох сотень гостей були бізнесмени, підприємці, юристи та адвокати та колишні правоохоронці.

У соцмережах користувачі з осудом обговорюють цю подію.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно зірка популярного сіткому «Одного разу під Полтавою» та шоу «Жіночий Квартал» Ірина Сопонару повідомила, що готується до весілля.

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