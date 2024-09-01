Перший день вересня проходить під впливом карт «Імператриця», «Правосуддя» та «Світ».

Але вже завтра почнеться новий тиждень, який принесе комусь просування кар’єрними сходами, іншим — виграш або початок нової справи. Про це йдеться у розкладі, який зробили в редакції видання «Телеграф».

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Четвірка Пентаклів»

Це карта фінансової стабільності, накопичень та здатності міцно триматися за своє. Цього тижня з грошима все має бути непогано, хоч і не настільки добре, як вам хотілося б.

Телець — «Паж Кубків»

Інтуїція може допомогти вам відчути перспективні проєкти та вигідні справи наступного тижня, також можливе підвищення на посаді. Однак ви можете бути дещо наївними та довірливими у фінансових питаннях, тому будьте уважні до деталей, щоб не зробити помилку.

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Близнюки — перевернутий «Лицар Мечів»

У цьому положенні картка попереджає, що в найближчий тиждень ви можете бути схильні до конфліктів на роботі з колегами та керівництвом, також через некомпетентність та безтурботність можливі помилки, за які доведеться відповідати.

Рак — перевернуті «Закохані»

Як можна зрозуміти з назви карти, вона більше про кохання та стосунки, ніж про фінанси, — проте, згідно з тлумаченням, у професійній сфері на тижні теж можуть чекати невдачі, розчарування, проблеми з комунікаціями на роботі.

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Лев — перевернута" Трійка Мечів"

У цьому положенні карта попереджає, що в найближчий тиждень вам, можливо, доведеться турбуватися через гроші, — партнери по бізнесу можуть Вас обдурити і ви можете втратити роботу.

Діва — перевернута «Вісімка Жезлів»

У вас можуть виникати несподівані перешкоди у справах, у спробі вирішувати які ви прийматимете поспішні рішення, через що зробите лише гірше. Добре обмірковуйте свої вчинки, щоб не вплутатися в неприємності та судові розгляди.

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Терези — перевернута «Шістка Мечів»

У цьому положенні карта говорить про нерозв’язність проблем, швидше за все справа закінчиться невдачею, домовитися не вийде і становище стане безвихідним. Крок був зроблений невірно, якщо це можливо, спробуйте повернутися на вихідні позиції.

Скорпіон — «Король Пентаклів»

Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, здобуття спадщини. Однак для успіху краще сісти й попрацювати, а не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів — успіх буде не на вашому боці.

Стрілець — перевернутий «Король Жезлів»

У цьому положенні карта сигналізує, що варто приготуватися до краху планів, відкласти всі капіталовкладення та дорогі покупки. Необдумані вчинки зараз можуть вилитися серйозними наслідками.

Козоріг — «Вісімка Кубків»

Наступного тижня на вас може чекати застій у справах, необхідність зміни сфери діяльності, прощання з нерентабельними проєктами.

Водолій — «Сонце»

Ця карта обіцяє успіх у ділових справах та фінансових вкладеннях, підвищення рівня життя та процвітання. Цього тижня справи різко можуть покращитися.

Риби — перевернуте «Правосуддя»

У цьому положенні картка попереджає, що на тижні можна чекати на несправедливість у робочих або фінансових справах. Вас можуть обдурити, образити, недооцінити, звинуватити у чомусь, виявити упередженість щодо вас.

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