Поки планета трансформацій Плутон готується зробити свою знамениту «петлю», яку виконує один раз на 79 років, представники багатьох знаків зодіаку готуються до нових викликів та звершень.

ВІДЕО ДНЯ

Про те, що чекає на українців у перший день осені, розповідає сайт ТСН.ua з посиланням на українську езотерикиню.

Овен — Карта дня «Паж жезлів»

Проявіть енергію. У стосунки додайте пристрасті. А на роботі покажіть все, на що ви здатні.

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Телець — Карта дня «Правосуддя»

Пам'ятайте про рівновагу. У стосунках урівноважте почуття та емоції. А на роботі проявіть професіоналізм.

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Близнюки — Карта дня «Лицар мечів»

Сміливо рухайтеся вперед. Не ображайте другу половинку. У робочих питаннях ви неодмінно все вирішите.

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Рак — Карта дня «Башта»

Все змінюється. У коханні потурбуйтеся про міцний фундамент. А на роботі — про запасний варіант.

Лев — Карта дня «Імператриця»

Не забувайте про інтуїції. На роботі дослухайтеся до внутрішнього голосу та розраховуйте на підказку долі.

Діва — Карта дня «Четвірка кубків»

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. На роботі рухайтеся назустріч новим викликам, а у стосунках не противтесь новому.

Терези — Карта дня «Шістка жезлів»

Перемоги вже близько. У коханні сподівайтеся на краще. На роботі ви отримаєте те, що прагнете.

Скорпіон — Карта дня «Світ»

Шукайте баланс. У коханні знайдіть гідного партнера, а на роботі — міцну опору.

Стрілець — Карта дня «Диявол»

Вас очікують спокуси. У коханні самі вирішуйте, чи піддатися, чи ні. На роботі остерігайтеся лихих людей.

Козоріг — Карта дня «Повішений»

Подивіться на ситуацію під іншим кутом зору. У коханні прагніть нових відчуттів. А на роботі все може змінитися.

Водолій — Карта дня «Четвірка мечів»

Час перепочити. У коханні варто трішки пригальмувати. А на роботі доречно взяти відгул.

Риби — Карта дня «Трійка пентаклів»

Працюйте та опановуйте нові знання. На роботі варто подвоїти зусилля. А у стосунках проявіть нові риси характеру.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, кому зі знаків зодіаку осінь обіцяє вдалі проєкти, кому — грошовий підйом, а кому — велику удачу.

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