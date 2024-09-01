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Рейтинг путіна впав до рекордно низького рівня від початку великої війни

11:21 2 вересня 2024
Путін

Багато росіян незадоволені своїм урядом, а після наступу українських військ на Курськ їхня кількість зростає. Навіть державні інститути дослідження громадської думки змушені визнати це — і засвідчити найгірші рейтинги схвалення лідера кремля путіна з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на опитування, проведені двома російськими державними інститутами вивчення громадської думки. Оскільки ці інститути належать російській державі й використовуються кремлем як інструмент пропаганди, їхні результати мають лише обмежене значення, пише N-tv.

Згідно з нещодавнім опитуванням московського фонду «Громадська думка», 28% росіян відчувають обурення або незадоволення діями російського уряду. Наприкінці липня цей показник становив 18%. У своїй доповіді ISW зазначає, що невдоволення владою не було таким високим з листопада 2022 року. Тоді кремль віддав наказ про мобілізацію, яка зустріла велике несприйняття серед населення.

Державний соціологічний інститут WZIOM виявив, що рейтинг схвалення путіна впав на 3,5 пункта до 73,6% в період з 12 по 18 серпня — рекордне падіння з моменту початку широкомасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У своєму звіті ISW підкреслює: опитування свідчать про те, що кремль змушений визнати зростання соціального невдоволення з початку просування українських військ у Курську область. На думку аналітиків Інституту, кремль, ймовірно, сподівається, що, обмежуючи визнання цього невдоволення, влада хоче запобігти звинуваченням в тому, що вона ігнорує занепокоєння російського суспільства щодо українського наступу.

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Експерти зауважують, що у путіна є два варіанти захисту Курська, і обидва — провальні.

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