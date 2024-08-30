Своєю атакою на Бєлгород та розширенням присутності у Курській області Україна хоче продовжити тиск на росію, а також змінити образ російської війни. Так вважає Ілмарі Кайхкьо, доцент військових наук і запрошений науковий співробітник Інституту Алексантері у Фінляндії. Губернатор Бєлгородської області повідомив, що ситуація складна, але контрольована. Втім, ясно одне. Напад на Бєлгород залишається невеликим за кількістю людей у порівнянні з нападом кілька тижнів тому на Курську область, приблизно в 150 км на північний захід від Бєлгорода, пише Yle.

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«У Бєлгороді була рота з кількох сотень українців в одному місці і вдвічі більше в іншому. Це означає 500−600 солдатів. З іншого боку, в Курській наступальній операції брали участь щонайменше тисяча українців, можливо, до 10 000, — каже експерт. — За допомогою цієї атаки Україна, можливо, шукає політичні фішки для можливих мирних переговорів, але до них ще далеко. Є більш нагальні цілі».

На думку Кайхкьо, ідея може полягати в тому, що Україна повинна продовжувати тиск зараз, тому що атака в Курській області пройшла успішно.

«Атака — це тест на здатність росії реагувати. Курськ показав, що росії важко реагувати на таку раптову кризу. Водночас Україна сподівається, що росія нарешті відчує необхідність перекинути туди війська з Донбасу. Це є однією з цілей Курської наступальної операції, але росія досі не вивела звідти частину своїх військ. Водночас Україна намагається змінити похмуру картину війни, яку створила рф. У її наративі росія поступово змушує українські війська відступати, а Україна програє війну. І якщо Україна хоче змінити цей наратив, вона повинна щось зробити. Вона повинна підняти настрій у себе вдома, а також показати Заходу, що надана їй зброя дає результати і що її потрібно більше. Інтерес до України зменшився, і потрібні нові, позитивні новини про те, що гру ще не програно», — каже експерт.

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Ілмарі Кайхкьо вважає — якщо після Бєлгорода не станеться нічого екстраординарного, це посилить аргумент Зеленського про те, що червоних ліній не існує.

«Але десь є червона лінія. Можливо, у наземному вторгненні в Москву. У будь-якому випадку, напад на Курську область, а тепер і на Бєлгород є незручним для російського президента путіна. Його значення для росіян систематично применшується. Говориться про тероризм, а не про збройну агресію чи війну. Це саме по собі пояснює, чому червона лінія досі не перейдена. кремль не хоче говорити про це як про екзистенційну загрозу, а навпаки, каже, що це не є проблемою і з нею розберуться пізніше» — резюмує експерт.

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Додамо, що Україна продовжує атакувати територію агресора. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ще двох нафтобаз — у ростовській та кіровській областях росії.

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