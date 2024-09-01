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Події

Ворог атакував центр Курахового «ураганами»: чотирьох людей вбито

16:53 1 вересня 2024
У Кураховому після обстрілу

Удень 1 вересня російські окупанти крім Харкова завдали жорстоких ударів і по Кураховому на Донеччині, щонайменше 4 людини загинули та 8 поранені.

Про це йдеться у повідомленнях Донецької обласної прокуратури та очільника ОВА Вадима Філашкіна.

Росіяни застосували там «Урагани», влучили по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті.

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На місці працюють поліція та рятувальники.

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Внаслідок влучання снарядів троє цивільних отримали травми, несумісні з життям, і загинули на місці. Ще одна особа померла у лікарні.

Також п’ятеро жінок та троє чоловіків дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У місті пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі.

Нагадаємо, що за оцінкою військових експертів, Курахівський напрямок нині є не менш «гарячим» за інтенсивністю боїв, ніж Покровський. І там і там ворог зберігає тотальну перевагу в авіації.

Фото ОВА і прокуратури

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