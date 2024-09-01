Цілились у цивільну інфраструктуру: що відомо про удар російських нелюдів по Харкову

Вдень 1 вересня росіяни знову масовано ударили по Харкову. Наразі вже відомо про десятки постраждалих, серед яких діти та медики, пошкоджені відділення «Нової пошти», Палац спорту, газогін, ТЦ.

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Близько 13:00 у Харкові пролунала серія вибухів — їх було близько 10. У цей момент у регіоні було оголошено тривогу.

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики зі східного та північного напрямків. Голова ОВА Олег Синєгубов інформував про загрозу повторних ударів. Також він зазначив, що ворог цілиться саме по цивільній інфраструктурі.

Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих, пізніше кількість поранених почала зростати — 13, 15 і т.д. .

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«У тому числі діти, є діти, які отримали важкі поранення. Серед поранених — два представники медичної служби, ще двоє дорослих також перебувають у тяжкому стані», — розповів Синєгубов.

Оновлено 15:28. Кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них — 5 дітей.

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Наразі відомо, що окупанти цілили виключно в цивільну інфраструктуру на декількох локаціях. За попередньою інформацією правоохоронців, під час ударів загарбники використали ракети «іскандер». Пошкоджені торговельний центр, відділення «Нової пошти».

Також через обстріл Харькова виникли проблеми з газогоном, є загоряння. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, на даний момент евакуйовано 30 людей.

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Крім того, ворог завдав чотири удари по Палацу спорту в Харкові.

«По „Палацу спорту“ в місті Харкові було, за попередньою інформацією, чотири удари. Там так само є цивільні поранені. Є ще „прильоти“ по відкритій місцевості, парковій зоні, де ми фактично ще фіксуємо наслідки», — розповів голова ОВА.

На даний момент проводиться операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучень.

«Під завалами ще можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Одна людина, яка працює там електриком, була заблокована серед завалів. Наразі він в безпеці», — додав Синєгубов.

Біля спорткомплексу, як уточнив він, зафіксовано щонайменше 6 «прильотів», частина з яких поцілила в землю.

Спорткомплекс після атаки

Нагадаємо, що недільну атаку на Харків прокоментував і президент Зеленський, який закликав світ залучити всі необхідні сили для того, щоб «зупинити цей терор».

Фото Харківська ОДА, Національний олімпійський комітет

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