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Україна

Найближчі два місяці новини з фронту будуть важкими, — експерт

19:35 6 серпня 2024
ЗСУ, бій

В найближчі 4−8 тижнів Україну очікують складні новини з фронту. На Покровському напрямку є серйозні ризики, а рф спробує посилити тиск. Ключова політична мета — повна окупація Донецької та Луганської областей. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

«Основний осередок бойових дій відбувається на сході нашої країни. Не тільки Покровський та Торецький напрямки, район Часового Яру. Важка ситуація у напрямку Курахового. Противник атакує у напрямку на Куп’янськ. На інших ділянках фронту говорити про стабілізацію та певний затишок теж не доводиться. Противник тисне буквально за п’ятьма напрямами дуже великими силами та засобами».

Експерт додав, що, на жаль, окупанти мають в авіації тотальну перевагу. Відповідно авіаційні бомби та ракети й надалі руйнуватимуть українські фортифікації. Засобів протиповітряної оборони теж не вистачає.

«Найбільш небезпечною вважаю ситуацію на Покровському напрямку за збереження такої ж динаміки у російської армії. Російський генералітет готовий на все задля досягнення політичної мети путіна — повної окупації Донецької та Луганської областей».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли думку експерта про отримання Україною F-16.

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