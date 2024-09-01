У Норвегії зіграли весілля принцеса Марта Луїза та шаман Дурек Верретт

Через два роки після заручин 52-річна норвезька принцеса Марта Луїза та її коханий, 49-річний самопроголошений шаман Дурек Верретт, зіграли весілля. Ця довгоочікувана для багатьох подія відбулася 31 серпня.

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Як і було оголошено, свято пройшло в курортному містечку Гейрангер на березі однойменного фіорда — одного з наймальовничіших у Норвегії і навіть включеного до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

У такий важливий день у своєму житті Марта Луїза вбралася у сукню авторства Тіни Стеффенакк Хермансен зі шлейфом 3,5 метра завдовжки. Свій образ вона доповнила прикрасою, яка має для неї особливу цінність: тіарою Garrard з колоссями з перлами та діамантами. Цю тіару принцесі подарував на 18-річчя її дідусь, король Норвегії Олав V. Наречений був одягнений у чорний смокінг та штани із золотим поясом, у колір якого він підібрав краватку-хустку.

Незважаючи на цілком класичну в багатьох відношеннях організацію весілля, подія включала і ряд нетрадиційних рішень, як і очікувалося від такої оригінальної пари. Наприклад, замість звичайної передвесільної вечері на присутніх чекала сальса-вечірка. Перед цим гості прокотилися на човні Гейрангер-фьордом, їхній маршрут проходив повз відомі водоспади Сім сестер, Наречений і Фата нареченої.

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Серед запрошених, звичайно ж, було багато високопосадовців, включаючи членів норвезької та шведської королівських сімей. Прийшли привітати молодят король Харальд V і королева Соня, рідний брат Марти Луїзи, наслідний принц Хокон з дружиною, кронпринцесою Норвегії Метте-Марит, та дітьми. Також до урочистостей приєдналися три дочки Марти-Луїзи — 21-річна Мод, 19-річна Лія та 16-річна Емма.

На сайті норвезької королівської родини вже з'явився офіційний портрет молодят у колі близьких.

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Зазначимо, що весілля Марти Луїзи та Дурека Верретта стало гучною подією з багатьох причин. Одна з них полягає в тому, що це перший випадок в історії, коли чорношкірий чоловік поріднився з європейською королівською сім'єю. Хоча заради шлюбу з Верреттом Марта Луїза відмовилася від королівських повноважень і Дурек після весілля не буде удостоєний титулу. Також особливий інтерес громадськості ця пара викликає через діяльність Верретта.

Справа в тому, що Верретт довгі роки займається медичною практикою, яка не підкріплена спеціальною освітою або кваліфікацією. Його часто критикують за те, що він, наприклад, вважає онкологічні захворювання вибором самих людей, а хіміотерапія, на його думку, призначається пацієнтам для заробітку лікарів. Проте шаман має багато шанувальників серед знаменитостей: так, Гвінет Пелтроу називала його своїм духовним наставником.

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Декілька років тому Марта Луїза була впевнена, що більше не вийде заміж. Її перший шлюб з письменником Арі Беном, який тривав 14 років, закінчився розлученням, і незабаром Арі наклав на себе руки. Проте зустріч із Дуреком у 2018 році повністю змінила життя принцеси.

Принагідно нагадаємо і про випробування, які випали на долю майбутньої королеви Британії Кетрін, які, втім, не зламали її дух.

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