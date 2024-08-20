З’явилися свіжі фото онкохворої Кейт Міддлтон: принцеса взяла участь у жартівливих змаганнях з дітьми

Спекуляцій на тлі тяжкої хвороби Кейт Міддлтон згодом поменшало, особливо після її появ на публіці.

Крім того, і сама принцеса, і її оточення при кожній зручній і не дуже нагоді просили публіку дати їй час. А тому зараз новин про майбутню королеву з'являється дуже мало, а публіка паніку не розводить і смирно перебуває в очікуванні звістки.

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На щастя, довго мучитися своїм шанувальникам Кейт не дає — минулими вихідними вона разом із сім'єю з'явилася на фестивалі Nerf Wars (жартівливі змагання з використанням іграшкової зброї), пишуть ЗМІ.

В оточенні учасників змагань

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І найголовніше — під час змагань, Кейт не чинила опору фотографам, завдяки чому громадськість переконалася: принцесі справді стає краще. Більше того, багатодітна мама брала участь в активних іграх з дітьми і, зізнатися, виглядала набагато свіжішою, ніж у своєму останньому зверненні до британців.

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Повернення Кейт Міддлтон до роботи — питання, яке вже півроку мучить експертів та шанувальників британської королівської родини. Після того як принцеса Уельська розсекретила, що страждає на рак, вона відійшла від справ і з головою пішла в турботи про власне здоров'я та безпеку сім'ї. Однак нещодавні публічні появи Кетрін (на параді Trooping the Color і на турнірі Вімблдону) дали надію на те, що вона впевнено йде на поправку і незабаром повернеться до своїх королівських обов'язків.

Втім, радіти, як виявилося, ще рано. Інсайдери запевняють, що стан здоров'я Кейт далекий від ідеального. Насправді в житті принцеси все ще є «темні дні», коли злощасна недуга бере гору. У зв'язку з цим королівські експерти роблять висновок: чекати на повернення Кетрін до колишнього способу життя не варто зовсім.

«Кетрін, як і раніше, не здорова, продовжує курс хіміотерапії, і, хоча вона чудово усвідомлює свою роль, її пріоритети, як і слід очікувати, суттєво змінилися», — цитує видання журналіста Дена Вуттона, пояснюючи, що Кейт у самому розпалі кризи, пов'язаної із її станом. Незважаючи на рішення вийти у світ, шлях до одужання ще занадто довгий.

Нагадаємо, що минулого тижня хвора Кейт Міддлтон записала відеозвернення і здивувала шанувальників зовнішністю.

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