Названо дату весілля: принцеса Норвезька виходить заміж за шамана

Королівська родина Норвегії оголосила про те, що наступного літа відбудеться весілля принцеси Норвезької Марти Луїзи та її американського нареченого Дурека Верретта. Названо й місце майбутньої урочистої події — мальовничий курорт Гайрангер на березі фіорду, який включений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

«Ми в захваті від того, що Дурек стане членом нашої сім'ї, і сподіваємось разом із молодятами славно відсвяткувати цей важливий день. Ми бажаємо Марті та Дуреку всього найкращого», — йдеться в опублікованій заяві короля та королеви Норвегії.

Про заручини принцеси Марти та Верретта було оголошено у червні 2022 року. Король Норвегії Гаральд V привітав майбутніх молодят та благословив їх.

Особистість майбутнього зятя норвезького короля, однак, продовжує викликати багато питань. До свого знайомства з принцесою Дурек намагався зробити кар'єру в Голлівуді, але не як актор, а як такий собі гуру, який надихає кінозірок.

Верретт сам себе називає «шаманом у шостому поколінні». Він стверджує, що повстав із мертвих та передбачив теракти 11 вересня за два роки до цієї трагедії. Дурек пише книжки й займається медичною практикою, хоча він не має спеціальної освіти та необхідної кваліфікації.

Він шокував багатьох у США та Європі, стверджуючи, що онкологічні захворювання — це вибір самих людей. Мовляв, рак вражає тих, хто вірить у нього та боїться.

Верретт додав скандальності до своєї репутації під час пандемії коронавірусу. Він розгорнув в інтернеті активний продаж медальйонів, які буцімто уберігають від ковіду.

Будь-яку критику на свою адресу цей «шаман» пов'язує з расизмом, оскільки він є афроамериканцем.

Норвезькі ЗМІ неодноразово вже висловлювали своє занепокоєння щодо принцеси Марти Луїзи. Старша дочка короля Гаральда разом із нареченим займається альтернативною медициною. Після заручин заради цього бізнесу вона відмовилася від виконання своїх королівських обов'язків.

Раніше Марта Луїза стверджувала, що спілкується з янголами. Вона навіть організувала спеціальну школу, щоб допомагати людям «вступити в контакт зі своїми внутрішніми янголами».

Для принцеси це буде другий шлюб. З першим чоловіком, письменником Арі Беном, вона розлучилася у 2017 році. Після розлучення він впав у депресію та наклав на себе руки на Різдво 2019 року.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про інше королівське весілля: у Мюнхені 40-річний принц Людвіг Баварський одружився з 32-річною студенткою Оксфордського університету Софі-Олександрою Івкінк.

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