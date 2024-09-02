Вночі ворог ударив по Києву крилатими та балістичними ракетами: у різних районах столиці фіксують пожежі (фото, відео)

У ніч проти 2 вересня російські війська нанесли черговий ракетний удар по Києву.

Як повідомляють у КМВА, удар був комбінований — крилатими та балістичними ракетами. Крилаті ракети (ймовірно Х-101), найпевно, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області росії. На Київ вони заходили після складних маневрів, з південного напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Одночасно з підльотом ракет до столиці ворог випустив по Києву та передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. Також у районі столиці був зафіксований один ударний БПЛА.

«Силами та засобами протиповітряної оборони у повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка — балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно», — зазначили у військовій адміністрації та додали, що в чотирьох районах Києва було зафіксовано падіння уламків повітряних цілей.

РЕКЛАМА

Це Голосіївський, Святошинський, Дніпровський та Шевченківський райони. Є займання автомобілів та пошкодження нежитлових поміщень.

Фото ДСНС

РЕКЛАМА

Фото ДСНС

На ранок 2 вересня до медиків по допомогу звернулися двоє дорослих — одного з них госпіталізували.

РЕКЛАМА

«За попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіло 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували. Також у цьому районі стався пожежа біля двоповерхової нежитлової будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро „Святошин“, а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює. У Голосіївському районі пошкоджено корпус котельні. Пожежу ліквідували. У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного із підприємств», — повідомляє столичний голова Віталій Кличко.

Фото ДСНС

А лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що пошкоджень зазнала будівля мечеті на Нивках.

Керівник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що в регіоні повітряна тривога оголошувалася двічі.

«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. Станом на 7:30 внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння лісової підстилки та сухої трави у трьох районах області», — додав Кравченко.

Надходить інформація про пошкодження 3 приватних будинків та 2 автомобілів.

Гучно було вночі й у Харкові. Мер Ігор Терехов попереджав про «шахеди» над містом, а згодом й про два влучання: у Київському районі міста — у приватний житловий будинок, у Слобідському районі — поблизу освітнього закладу. Попередньо, обійшлося без потерпілих.

Вже вранці на обласний центр ворог здійснив ракетну атаку. «В Індустріальному районі від удару ракетою (тип встановлюється) є загоряння в садовому товаристві. Щодо жертв та потерпілих — інформація не надходила», — повідомив Терехов.

А увечері 1 серпня росіяни нанесли ракетний удар закладу освіти в Сумах, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. У Сумській ОВА зазначили, що будова знаходилася серед житлового мікрорайону міста. На щастя, обійшлося без жертв, але були постраждалі — чотирьох людей ушпиталили.

Вночі БПЛА атакували й Полтавщину. Керівник ОВА Філіп Пронін повідомив, що уламками безпілотника, який збила ППО, було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, що напередодні ворог наніс масований удар балістикою по Харкові. Вдень було зафіксовано близько 10 вибухів. Були пошкоджені відділення «Нової пошти», Палац спорту, газогін, ТЦ. Загалом постраждало понад 40 містян, серед яких п'ятеро дітей.

Фото ДСНС

316

Читайте нас у Facebook