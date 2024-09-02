Помер триразовий олімпійський чемпіон, який ніс радянський прапор на церемонії відкриття Ігор у Мюнхені

На 87-му році життя у мінську помер триразовий олімпійський чемпіон з вільної боротьби Олександр Медведь, повідомила пресслужба білоруської федерації боротьби. Раніше не стало олімпійського чемпіона з боротьби, який став моделлю для відомої скульптури в США.

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«Сьогодні на 87-му році життя не стало легенди світового спорту, найкращого борця XX століття, триразового олімпійського чемпіона Олександра Васильовича Медведя. Немає слів, щоб висловити щирі співчуття рідним та близьким Олександра Васильовича», — йдеться у повідомленні.

Уродженець Білої Церкви Олександр Медведь завоював золоті медалі на Олімпійських іграх 1964, 1968, 1972 років, причому у трьох різних вагових категоріях (до 97 кг, понад 97 кг і понад 100 кг відповідно), він був семиразовим чемпіоном світу та триразовим чемпіоном Європи.

1972 року Медведь ніс прапор Радянського Союзу на церемонії відкриття Олімпіади в Мюнхені.

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Після розпаду СРСР легендарний спортсмен був тренером олімпійської збірної білорусі з вільної боротьби та віцепрезидентом НОК країни. У 2001 році Медведя визнали найкращим спортсменом білорусі XX століття, а через три роки він ніс національний прапор на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Афінах.

Разом із дружиною Тетяною Степанівною, яка померла у 2016 році, знаменитий спортсмен виховав дочку та сина Олексія, який, до речі, став чемпіоном світу з вільної боротьби серед молоді.

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Початок 1970-х. Олександр Медведь з сином Олексієм

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер олімпійський чемпіон, якого найсильніша ліга світу увічнила на своєму логотипі.

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Фото БЕЛТА

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