Помер олімпійський чемпіон, якого найсильніша ліга світу увічнила на своєму логотипі (фото, відео)

У віці 86 років помер легенда НБА, олімпійський чемпіон з баскетболу у складі збірної США Джеррі Уест, силует якого зображений на логотипі найсильнішої ліги світу, повідомляє nytimes.com. Раніше легенда НБА Білл Уолтон помер від раку.

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Усю свою кар'єру (1960--1974 роки) знаменитий баскетболіст провів у клубі «Лос-Анджелес Лейкерс», ставши один раз чемпіоном НБА. З 1976 по 1979 рік Уест очолював «Лейкерс», а 1982-го став генеральним менеджером клубу і пропрацював на цій посаді до 2000-го. За цей період «Лейкерс» п'ять разів стали чемпіонами НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988 роки).

Джеррі Уест, граючи на позиції захисника, 12 разів входив до першої та другої команди НБА, 14 разів обирався до команди всіх зірок НБА і був обраний найціннішим гравцем Матчу зірок у 1972 році. Уест досі рекордсмен ліги з найбільшої середньої кількості очок за гру в серії плей-оф — 46,3.

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Разом із Чемберленом та Оскаром Робертсоном він першим увійшов до клубу гравців, які набрали 25 тисяч очок у НБА, а за кар'єру набирав у середньому 27 очок за 6,7 передачі та 5,8 підбирання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов з життя член зали слави НБА, який переніс зупинку серця.

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