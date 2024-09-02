Нещодавно «ФАКТИ» писали про модні коміри на блискавці. А тепер — помпон, це слово французького походження, що позначає декоративний елемент форми кулі на головних уборах, одязі та аксесуарах. Історія помпону налічує кілька століть. Говорять, що ця грайлива оптимістична деталь була особливо популярна за часів Великої депресії — і це приклад того, яка роль одягу та аксесуарів у соціумі. Помпони актуальні на шапках, шарфах, худі та навіть черевиках. Цією деталлю можна за бажання декорувати річ самостійно.

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Помпон на шапці може бути того ж кольору, що й сама шапка, або контрастного — наприклад, чорний помпон на білому головному уборі. На худі та шарфах ця деталь повинна перегукуватися з одним із кольорів у гамі. Наприклад, у бордому худі з різнокольоровим принтом помпон може бути бордовим. На взутті стильно виглядають помпони того ж кольору, що і взуття. Наприклад, коричневі помпони на коричневих черевиках або білі на білих чобітках.

Дуже важливо, щоб помпон був виконаний якісно.

Аксесуарами із яскравими помпонами можна прикрасити сумку. Стильно виглядають помпони різного кольору — наприклад, блакитний і кремовий або салатовий і лимонно-жовтий.

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Раніше «ФАКТИ» писали про емоційний дизайн в інтер'єрі — оточуйте себе речами, які дарують радість.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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