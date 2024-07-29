41.05 / 41.55 44.50 / 45.16
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Емоційний дизайн в інтер'єрі: оточуйте себе речами, які дарують радість

21:35 3 серпня 2024
предмети дизайну

Функціональний дизайн в інтер'єрі потрібний. Але не менш важливий емоційний дизайн, про який зараз говорить багато хто з провідних дизайнерів світу. Він покликаний дарувати позитивні почуття.

Оточуйте себе речами, які дарують вам радість. Це може бути статуетка, яку ви купили на блошиному ринку, вишита вашою тіткою картина або вазочка, подарована кимось із друзів на день народження.

Також це можуть бути дрібнички, привезені в різний час з подорожей. Наприклад, різьблена дерев'яна скринька для прикрас або мереживна серветка.

Інтер'єр без милих серцю речей не має «родзинки». Вони є дуже важливими для вашого емоційного здоров'я. І не лише вашого, а й кожного члена сім'ї. Тому якщо ваші батьки хочуть, щоб подарований на весілля сервіз стояв у серванті на видному місці, не перечте їм. Значить, щоразу, коли вони дивляться на нього, відчувають приємні емоції. І магнітики на холодильнику, які дитина привезла з подорожі, не варто називати мотлохом, навіть якщо вони вам не подобаються. Якщо вони до вподоби вашому синові чи дочці, значить, дарують їм позитивні емоції.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що килими в інтер'єрі цінуються дедалі більше і їх знову можна вішати на стіни. Про це свідчать міжнародні виставки дизайну.

РЕКЛАМА

Читайте також: Мода на штори повертається: тренд в умовах екстремальної спеки

Фото Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

76

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

варення

Повидло з яблук з «секретом»: виходить ароматним та густим, як справжнє желе

посвідчення

Стосується посвідчень водія: з 1 серпня людей за кермом чекають серйозні зміни

унітаз

Унітаз завжди буде чистим і буде дуже приємно пахнути: Олена Матвєєва порадила засіб, який можна приготувати вдома (відео)

Лідер рейтингу

Не хочуть продавати: названо 10 марок автомобілів, з якими власники не хочуть розставатися навіть після довгих років користування

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту