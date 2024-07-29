Емоційний дизайн в інтер'єрі: оточуйте себе речами, які дарують радість

Функціональний дизайн в інтер'єрі потрібний. Але не менш важливий емоційний дизайн, про який зараз говорить багато хто з провідних дизайнерів світу. Він покликаний дарувати позитивні почуття.

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Оточуйте себе речами, які дарують вам радість. Це може бути статуетка, яку ви купили на блошиному ринку, вишита вашою тіткою картина або вазочка, подарована кимось із друзів на день народження.

Також це можуть бути дрібнички, привезені в різний час з подорожей. Наприклад, різьблена дерев'яна скринька для прикрас або мереживна серветка.

Інтер'єр без милих серцю речей не має «родзинки». Вони є дуже важливими для вашого емоційного здоров'я. І не лише вашого, а й кожного члена сім'ї. Тому якщо ваші батьки хочуть, щоб подарований на весілля сервіз стояв у серванті на видному місці, не перечте їм. Значить, щоразу, коли вони дивляться на нього, відчувають приємні емоції. І магнітики на холодильнику, які дитина привезла з подорожі, не варто називати мотлохом, навіть якщо вони вам не подобаються. Якщо вони до вподоби вашому синові чи дочці, значить, дарують їм позитивні емоції.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що килими в інтер'єрі цінуються дедалі більше і їх знову можна вішати на стіни. Про це свідчать міжнародні виставки дизайну.

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Фото Ольги Сметанської

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