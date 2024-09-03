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Вирішується за 3 хвилини: Олена Матвєєва розповіла, як вдома можна швидко наточити ножі

13:53 3 вересня 2024
ніж

Експертка з чистоти Олена Матвєєва, яка нещодавно показала, як відбілити пожовтілий пластик, поділилась власним досвідом точіння ножів.

Господиня показала простий спосіб, як наточити ножі в домашніх умовах.

Ніж спочатку потрібно протерти чистою ганчіркою. На лезо нанести невелику кількість зубної пасти й залишити на 10−15 хвилин, щоб вона підсохла.

Також потрібна керамічна тарілка або миска, чайна ложка крупної солі та чайна ложка 9% оцту.

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Матвєєва зазначила, що зубна паста, в якій є абразивні часточки, зробить процес заточки ножа більш ефективним.

Тепер можна точити під кутом приблизно 20 градусів (між лезом ножа та абразивною поверхнею). Проводити лезом ножа потрібно однакове число разів з обох боків (рухи робити зверху вниз).
Після цього ніж потрібно помити, витерти и можна тестувати результат.

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Раніше експертка нагадала простий спосіб чищення сантехніки. Зокрема, вона порадила копійчаний спосіб повернути унітазу білизну.

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