Відбілює все — від клавіатури до комірців: Олена Матвєєва розповіла, як видалити жовті плями з пластика

Експертка з чистоти Олена Матвєєва, яка нещодавно поділилась секретом чищення м'яких меблів, показала, як відбілити пластик, що з часом став жовтуватого кольору.

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Для приготування засобу потрібні столова ложка харчової соди, половина столової ложки рідкого господарського мила та сік половини лимона. Всі інгредієнти змішати. Нанести суміш на пожовтілі міста на пластику. Результат буде видно через хвилин 10−15.

Таким засобом також можна видаляти жовті плями на білому одязі (на комірцях та у пахвах). Потім одяг потрібно ретельно випрати.



Для другого варіанта можна взяти дешевий відбілювач. Столову ложку відбілювача розчинити в дуже гарячій воді, перемішати й залишити остигати. Коли суміш остигне, губкою нанести її на забруднені місця. Потім промити водою.

Третій варіант — зубна паста та господарське мило. Інгредієнти перемішати й нанести на забруднену поверхню пластика. Потім протерти губкою або м'якою ганчіркою.

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Нагадаємо, Олена Матвєєва також поділилася чарівним рецептом для цвітіння герані.

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